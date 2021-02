Sicher im Internet unterwegs: Experte gibt Tipps

Region.Die EU-Initiative "klicksafe" hat diesen 9. Februar zum "Safer Internet Day" erklärt, um damit auf Gefahren im Netz hinzuweisen. Unter dem #Faktenschützen dreht sich in diesem Jahr alles um Falschmeldungen - so genannte "Fake News" - und deren Wirkung. In Deutschland steht der Aktionstag daher unter dem Motto „Was glaube ich – Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake“. Ziel ist, vor allem Jugendliche auf die Gefahren von Desinformation im Netz hinzuweisen und im Umgang mit Falschmeldungen zu unterstützen. Ein Experte gibt in der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung Sicherheitstipps rund um die Internetnutzung.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.02.2021