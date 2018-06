Sicher, sauber und gut versorgt

Anzeige

Eine gute Idee findet Mitmacher

Ideengeber und Initiator für die bislang einmalige kollektive Darstellung sind die Stadtwerke Schwetzingen, die mit Fachleuten aus den eigenen Reihen vor Ort für alle Fragen gerne bereitstehen. Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme, Photovoltaik, Brennstoffzelle oder Energieausweis – beim örtlichen Versorger gibt es neben einem kundengerecht sortierten Produktportfolio und der zuverlässigen Energiebereitstellung auf allen Ebenen einen reaktionsschnellen Bereitschaftsdienst an 365 Tagen im Jahr obendrauf. Zum Tag der offenen Tür stellen die Energie-spezialisten an ihrem Infostand das vielschichtige Angebot vor.

Wollten Sie schon immer einmal einen Blick auf die diversen Geräte werfen, die der Bauhof nutzt, um Straßen zu reinigen, Grünflächen instand zu halten oder bei Eisesglätte mit dosiertem Streusalzeinsatz für Bodenhaftung zu sorgen? Dann sind Sie am 22. Juli genau am richtigen Ort. Ein Vortrag zum Streusalzeinsatz gibt Aufschluss über Indikation und Mengen, gleichzeitig kann man einen Blick in die verschiedenen Hallen werfen. Interaktiv geht es bei den Stadtgärtnern zu, die Kindern zeigen, wie Kräuter richtig eingepflanzt werden. Um die Pflanzaktion herum lohnt der Blick auf die verschiedenen Gerätschaften oder Fahrzeuge, unter anderem die kleinen und größeren Tankwagen für die Bewässerung der Grünflächen und Verkehrsinseln im Stadtgebiet.

Zu Hinguckern werden bestimmt die Feuerwehrfahrzeuge, die vor dem Gebäude der Stadtwerke in der Zeit von 14 bis 15 Uhr bei einer interessanten und spektakulären Übung zu sehen sind. Die ehrenamtlichen Floriansjünger demonstrieren live, wie Hab und Gut, oft auch Leben geschützt und gerettet wird.

Hand auf’s Herz: Sind sie schon einmal mit einem Bierchen zu viel Auto gefahren? Nein? Na prima. Wie sich das anfühlt und wie sehr man sich dabei gerne überschätzt, kann man im Fahrzeugsimulator „Alkoholfahrt“ am Stand der örtlichen Polizeistation erfahren. Kinder können auf einem schmucken Polizeimotorrad Platz nehmen und sich ein Foto davon mit nach Hause nehmen. Fragen an die Polizisten? Kein Problem, dafür sind die am Aktionstag auskunftsfreudig vor Ort.

Energie-Clown für die Kinder

Langweilig wird es ganz sicher nirgendwo und niemandem auf dem großflächigen Bauhof-Areal. Der lustige Energie-Clown Jörn vermittelt kindgerecht diverse naturwissenschaftliche Phänomene. Allgemeines Staunen ist dabei garantiert! Das Energiemobil der Stadtwerke ist vor Ort, Luftballons werden verteilt, eine riesige Bagger-Hüpfburg zum Toben für die jüngsten Besucher steht bereit.

Ganz der Kunst hat sich die Schwetzinger Zeitung verschrieben, der Medienpartner der Veranstaltung bringt das „Kunstbike“ mit. Zwei Personen agieren, um ein ganz spezielles Kunstwerk entstehen zu lassen. Dazu informieren die Mitarbeiter über alle Angebote der Regionalzeitung – digital oder auf Papier. Klar, dass auch Redakteure vor Ort sind und gerne Anregungen ihrer Leser aufnehmen. Und auch der Kinderliebling „Fred Fuchs“ wird live und lebensgroß unterwegs sein. Mit seinen kindgerecht formulierten Botschaften und Erklärungen ist Fred Fuchs bekanntlich täglich auf einer der Lokalseiten und immer samstags auf einer ganzen Kinderseite der Schwetzinger Zeitung präsent.

Sport ist bekanntermaßen ein beliebtes Thema, der Handballsport rund um die erfolgreiche HG Oftersheim/Schwetzingen ganz besonders. Die Handballer sorgen nicht nur für Verpflegung, sie bringen auch ein mobiles Kleinspielfeld und ein Handballtor mit, damit sich jeder einmal ausprobieren kann. Und nicht zu vergessen das gemeinsame Gewinnspiel von Stadtwerken und Schwetzinger Zeitung, bei dem es begehrte Karten für sämtliche Konzerte der diesjährigen Musik-im-Park-Reihe zu gewinnen gibt. Viele Eindrücke gibt es also zu sammeln, die man bei der eingängigen Musik vom „Sten Trio featuring Tara“ auf der Bühne sacken lassen kann.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.06.2018