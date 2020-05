Von Jürgen Gruler

Der Berufsverband der niedergelassenen Magen-Darm-Ärzte dringt auf eine Exit-Strategie für zurückgefahrene endoskopische Leistungen in den Facharztpraxen. „Es geht jetzt darum, langsam und mit Bedacht zur Normalität zurückzukehren“, sagt Verbandschef Dr. Albert Beyer in einem Rundschreiben, das am Wochenende veröffentlicht wurde. „Es darf nicht geschehen, dass eine

...