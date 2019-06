Sicherheit braucht Austausch

Regelmäßig treffen sich Experten aus den Polizeipräsidien des ganzen Landes zum Austausch neuer Erkenntnisse in der Kriminalitätsbekämpfung. Die 22. Konferenz Kriminalitätsbekämpfung der Polizei Baden-Württemberg fand in diesem Jahr auf Einladung des Polizeivizepräsidenten Siegfried Kollmar in Schwetzingen statt – in seiner Heimatstadt.

Als Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hieß Kollmar, zusammen mit dem Landeskriminaldirektor Klaus Ziwey vom Innenministerium, die Kollegen aus den zwölf Polizeipräsidien in der Spargelstadt willkommen. Beim Workshop ging es um neue Fahndungs- und Kriminalitätsmethoden, die Weiterentwicklung der Kriminaltechnik und aktuelle Entwicklungen zur inneren Sicherheit.

Zu Beginn freute sich Bürgermeister und Ordnungsdezernent Matthias Steffan, die Kriminalisten begrüßen zu dürfen. Sein Dank galt auch im Namen der Städte und Gemeinden, denn gerade der Einsatz der baden-württembergischen Kriminalpolizei habe im letzten Jahr die Zahl der Wohnungseinbrüche und deren Aufklärung wieder zu einem Zehnjahrestief geführt. Alleine in Schwetzingen, so Steffan, konnte die Anzahl der Einbrüche in 2018 zu den Vorjahren halbiert werden.

Für eine angenehme Tagungsatmosphäre konnten natürlich auch der Besuch im Schwetzinger Schloss und die Konferenzräume der Fachhochschule für Rechtspflege beitragen, die Prorektor Rainer Hock der Polizei gerne zur Verfügung gestellt hatte. zg

