Sicherheit geht vor stetige Verfügbarkeit

Kreis.Das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises ist für die Sicherheit im Hollmuthtunnel in Neckargemünd, im Saukopftunnel Weinheim, im Branichtunnel bei Schriesheim und im Tunnel entlang der Bundesstraße 535 zwischen Schwetzingen und Plankstadt zuständig. Mehr als 9,8 Tunnelkilometer betreut es derzeit.

Turnusgemäß stehen auch im Jahr 2020 wieder Reinigungs- und Wartungsarbeiten an, die eine Sperrung der Tunnel erforderlich machen. Während dieser Termine werden alle notwendigen Maßnahmen abgearbeitet, um den Verkehrsbereich im Tunnel in den Hauptverkehrszeiten störungsfrei betreiben zu können: Die Prüfung der Brandmelde- und Lüftungstechnik, der Notruf- und Notbeleuchtungssysteme, der Energieversorgung, der Verkehrstechnik, der Löschwasseranlagen, der Funkanlagen und der Leittechnik gehören dazu. Außerdem werden Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen durchgeführt und die technischen Ausrüstungsgegenstände, der Tunnel und alle Entwässerungssysteme gereinigt.

Die Termine der Sperrungen können auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de/strassentunnel abgerufen werden. Dort finden Verkehrsteilnehmer auch Tipps für ein richtiges Verhalten im Straßentunnel. Denn neben all den baulichen und technischen Sicherheitsvorkehrungen tragen die Kraftfahrzeuglenker durch eine angepasste und umsichtige Fahrweise maßgeblich zur Sicherheit bei der Fahrt durch den Tunnel bei.

Nächtliche Sperrungen von jeweils 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh sind an der B 535 am 23., 24., 25. und 26. März geplant. Am 21., 22. und 23. September gibt’s Sperrungen von 8.30 bis 15.30 Uhr, am 24. September von 8.30 bis 13 Uhr. zg

