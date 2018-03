Anzeige

In der Oststadt wird es bald zu Behinderungen kommen: Die Spoleto-Straße wird voraussichtlich ab Mittwoch, 21. März, für den Verkehr voll gesperrt werden. Das teilt die Stadt mit. Grund sind die beginnenden Bauarbeiten an der Schimper-Gemeinschaftsschule (wir berichteten mehrfach). Eine Durchquerung in Richtung Plankstadter Straße und Oftersheim und in die Gegenrichtung ist dann auch für Radfahrer und Fußgänger nicht mehr möglich, so die Mitteilung weiter. Nur die Zufahrt bis zum Bellamar- Parkplatz bleibt für Schwimmbadgäste bestehen. Die Stadt will die Sperrung bereits ab Montag, 19. März verkehrstechnisch einrichten.

Wunsch der Eltern aufgegriffen

Um den künftigen Schulweg insbesondere für die Schüler aus Oftersheim sicherer zu machen, wird für die Dauer der Bauzeit von rund zwei Jahren die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Scheffelstraße im Abschnitt zwischen der Plankstadter Straße und dem Kreisverkehr auf Tempo 30 reduziert. Hier greife die Stadt den Wunsch von Eltern auf, die diese Problematik bei der Informationsveranstaltung im Februar angesprochen hatten, so die Pressemitteilung.

„Die Stadt möchte hiermit die bestmögliche Sicherheit der Schüler auf dem neuen Schulweg gewährleisten“, so Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel, der noch hinzufügt: „Die Sicherheit der Schüler hat oberste Priorität.“