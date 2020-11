Sicherheit und Schulen

Die Online-Veranstaltungen des Landtagskandidaten der Grünen, Dr. Andre Baumann, finden zukünftig nicht nur als Zoom-Konferenzen statt, sondern auch als Facebook-Watchpartys, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich möchte, dass möglich viele Interessierte so einfach wie möglich an meinen Veranstaltungen teilnehmen können“, sagt Baumann.

Die nächste Online-Veranstaltung zur Innen- und Sicherheitspolitik findet an diesem Montag, 16. November, ab 19 Uhr statt. Über grüne Ideen für eine Innenpolitik spricht Baumann mit der innenpolitischen Sprecherin und Fraktionsvorsitzenden der Grünen im bayerischen Landtag Katharina Schulze.

Einen Tag später hat Baumann Dr. Ute Kratzmeier und Susanne Posselt, Bildungsexpertinnen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu einer bildungspolitischen Online-Diskussion zu Gemeinschaftsschulen eingeladen. Die Online-Veranstaltung startet am Dienstag, 17. November, um 20 Uhr. zg

Info: Zugangsdaten unter www.andrebaumann.de

