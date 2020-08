Sie begeistern mit Neuem und Spannendem

Schwetzingen/Worms.Nach den jüngsten Lockerungen blüht das Kulturleben in Schwetzingen allmählich wieder auf, der Wille der Konzertveranstalter, live vor Publikum aufzutreten, ist groß, die Herausforderung auch. „Wohl keine andere Branche litt so stark unter den Corona-Maßnahmen wie die Musik“, fasste Michaela Simane vom Musik- und Kulturmanagement der Internationalen Sommerakademie kurz zusammen, was viele empfinden.

Seit 2002 fand im jährlichen Wechsel in den beiden Städten Worms und Schwetzingen eine Internationale Sommerakademie statt mit dem Ziel, besonders begabte Nachwuchsmusiker zu fördern. Nach einer Vorbereitungszeit von zehn Tagen präsentierten die aus verschiedenen Ländern angereisten Teilnehmer ihr Können öffentlich in einem Konzert, das stets sehr gut besucht war (wir berichteten jährlich darüber).

Im Corona-Jahr war nun alles ganz anders. „Bis Anfang August war noch nicht klar, ob die 16. Ausgabe überhaupt stattfinden kann“, sagte Joshua Epstein, der Gründer und künstlerische Leiter der Internationalen Sommerakademie, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Zeiten sind sehr schwierig“, meinte er, „ständig gab es Änderungen, Vorgaben, die Musikschule war wegen Corona geschlossen, wir mussten uns nach anderen Räumen umsehen, wo wir proben konnten. Aus dem Ausland blieben die Studenten verständlicherweise weg“, beschrieb Epstein die Schwierigkeiten, mit denen er und das Organisationsteam konfrontiert waren. So griff er auf ein Trio zu, das seine langjährige Studentin Lisa Saterdag gegründet hat.

Das Trio stellte schon ein gut eingespieltes Team dar mit einem umfangreichen Repertoire. Die Mitglieder, darunter neben der 23-jährigen Lisa Saterdag (Klavier, Violine) auch der 29-jährige Jong Yun Jeung (Viola) und der 27-jährige Masanori Tsuboi (Violoncello), sind trotz ihrer Jugend gereifte Künstlerpersönlichkeiten, die schon mit einer Reihe von renommierten Preisen ausgezeichnet wurden. „Lisa“, sagte Epstein, „spielt unglaublich virtuos sowohl auf dem Klavier als auch auf der Violine. Weil der Transport eines Klaviers schwieriger ist, haben wir uns dieses Jahr entschieden, für die Konzerte in Worms und Schwetzingen als Streichquartett aufzutreten.“ Somit wurde mindestens die Kontinuität dieser Veranstaltungsreihe gewahrt. Für ihren Auftritt am Samstagabend im Danzi-Saal des Kulturzentrums begannen sie, „seit die erste schlimme Corona-Welle vorbei war“, zu proben, erzählte Epstein, „dafür haben wir ein kontrastreiches, anspruchsvolles Repertoire ausgesucht, das uns allen viel Freude bereitet hat beim Einstudieren. Wir wollten nicht das Übliche spielen, das wir schon gut kennen, sondern etwas Neues, Spannendes ausprobieren“.

Spielerische Perfektion

Die Zuhörer, die auf den wenigen zur Verfügung gestellten Stühlen Platz nahmen, waren vom hohen Niveau der Darbietungen restlos begeistert. Mit Joshua Epstein (erste Violine), Lisa Saterdag (zweite Violine) Jong Yun Jeung (Viola) und Masanori Tsuboi (Cello) kamen vier Musiker zusammen, die gemeinsam einen Organismus voller Leben bildeten. Den „Langsamen Satz in Es-Dur“ von Anton Webern (1883 – 1945) interpretierten sie äußerst risikofreudig, wobei sich der Erste Violinist immer wieder zu konzertierender Freiheit aufschwang. Im „Streichquartett Nr. 3 cis-Moll“ von Béla Bartòk (1881 – 1945), ein unglaublich anspruchsvolles, modern wirkendes Stück, zeigten sie eindrucksvoll den experimentellen Charakter dieser Musik auf, die klagenden Laute brachte der Bratscher mit einzigartiger Intensität zu Gehör.

Spielerische Perfektion und Frische setzten die vier beim Streichquartett Nr. 19, C-Dur KV 465, dem sogenannten „Dissonanzen-Quartett“, von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) an. Hier gab es Momente, wo die Klänge, auch dank des Bass-Fundaments, eine solche Schwerelosigkeit erhielten, so froh und leicht daherkamen, dass man sich wünschte, viele Leute hätten das gehört. Was die Zuhörer im letzten Stück, der „Italienischen Serenade“ von Hugo Wolf (1860 – 1903) ebenfalls bewegte, war der ausgeprägte Sinn des Ensembles für die zahlreichen klangfarblichen Nuancen und die Freiheit des Zusammenspiels.

