„Erschwerend kam hinzu, dass diese Schließung doch recht lang war. Es ist nicht machbar, mit über 200 Teilnehmern aus 20 Schwimmstunden der DLRG kurzfristig und für längere Zeit in eines der anderen Bäder der Umgebung auszuweichen. Dank der Unterstützung der Gemeinde Plankstadt konnten wir wenigstens die Anfängerkurse nach Plankstadt verlagern“, hob Dr. Marc Hemberger mit ganz besonderem Dank an Bürgermeister Drescher hervor.

„Erfreulicherweise haben sich sowohl die Stadt Schwetzingen als auch die Gemeinde Plankstadt für den Erhalt der Lehrschwimmbecken in den Gemeinden ausgesprochen“, heißt es in der Pressemitteilung der DLRG. Ein Ausfall dieser beiden Schwimmhallen sei weder für die Schulen noch die Vereine in Schwetzingen und Plankstadt zu kompensieren. Auch das Freizeitbad Bellamar helfe in dieser Situation nicht wirklich weiter und könne nicht einmal annähernd als Ausweichort zur Verfügung stehen.

Dazu betonte Dr. Marc Hemberger deutlich: „Das Kulturgut Schwimmbad ist eine erhaltens- und förderungswürdige Einrichtung in unserer Gesellschaft und nicht zuletzt die Grundlage für ihre Schwimmfähigkeit. In Hallen- und Freibäder muss als wesentliche Freizeitsporteinrichtungen für die gesamte Bevölkerung investiert werden, um diese neu und auszubauen. Da geht es nicht um Spaßbäder, sondern um das ,Rückgrat der Bäderlandschaft’, das 16- oder 25-Meter-Becken beziehungsweise Lehrschwimmbecken für Schwimmunterricht und -ausbildung.“ Zum Schluss seines Berichtes hob der Vorsitzende noch einen wichtigen Punkt hervor: „Die DLRG in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt wird 2018 stolze 85 Jahre alt. Nach wie vor sind wir ein junger, junggebliebener und lebendiger, aktiver Verein. Der größte Fehler ist es aber sicher, auf seinem Hintern sitzenzubleiben. Es gibt viel Arbeit. Alle Bereiche der DLRG hängen zusammen und wir können auf keinen Arbeitsbereich und keinen ehrenamtlichen Mitarbeiter verzichten.“

Ausbildung funktioniert gut

Im Bericht der Technischen Leitung ging Susanne Wipplinger auf die rund 5000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Aktiven der DLRG ein. „Mit 2300 Stunden Ausbildung, 1800 Stunden Wache im Freizeitbad Bellamar, rund 1000 Stunden im Sanitätsdienst und 500 Stunden in der Ausbildung der Rettungsschwimmer sind wir sehr aktiv“, hob Susanne Wipplinger hervor. „Die Ausbildung funktioniert gut, wir haben sehr viele Teilnehmer in jeder einzelnen Schwimmstunde. Die Zahl der Ausbilder reicht aber auch gerade aus, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Wir arbeiten am Limit unserer Möglichkeiten“, betonte sie nachdrücklich.

Ganz besonderer Dank wurde allen Aktiven ausgesprochen, die zu dieser Arbeitsleistung und damit dem Erfolg der Gruppe beigetragen haben. „Leider konnten wegen des Ausfalls der Halle keine Ortsmeisterschaften in Schwetzingen stattfinden. Trotzdem konnten wir zu den Bezirksmeisterschaften fahren und die Ortsgruppe Schwetzingen wird auch wieder auf den Landesmeisterschaften vertreten sein.“ „Nach den für die DLRG erfreulichen Berichten der Geschäftsführung und Kasse sowie dem positiv stimmenden Bericht der Jugendleitung unter Stefan Wiegand konnten sowohl der Vorstand als auch der Kassenwart entlastet werden“, heißt es in der Mitteilung.

Satzungsänderung durchgeführt

„Die Neuwahlen verliefen dann ebenfalls erfolgreich“, schreibt die DLRG. Es konnten bis auf das Amt des Pressewartes (verantwortlich für den Kontakt zu den Zeitungen und Mitteilungsblättern und den Internetauftritt der Gruppe) alle Posten besetzt werden. Auch die notwendige Satzungsänderung konnte zügig durchgeführt werden.

Am Ende der Versammlung dankte Dr. Marc Hemberger der Stadt Schwetzingen und den Gemeinden Oftersheim und Plankstadt für die Unterstützung und die Schaffung der Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Arbeit der Gruppe. „Der Dank des Vorstandes für die sehr gute Zusammenarbeit ging auch an den Eigenbetrieb Bellamar, die Schwimmmeister des Freizeitbades Bellamar und die Hausmeister der Nordstadthalle“, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

