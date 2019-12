Sie haben für andere Kinder angepackt

Die alljährliche Spendenübergabe im Nachgang zum „Sozialen Tag“ an der Kurt-Waibel-Schule genießt in der Bedeutungshierarchie im Rathaus sicher nicht den Status schwerwiegend wichtig. Und doch kommt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl jedes Jahr an die Schule und wohnt der Spendenübergabe bei. Denn für ihn weist das Engagement der Schüler weit über das eigentliche Ereignis hier hinaus. Für ihn

...