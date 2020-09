Sie haben ordentlich zu tun

Region.Die neue Geschäftsstelle des im Dezember 2019 im Gemeinderat beschlossenen, gemeinsamen Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen, der zum 1. März 2020 gebildet wurde, stellte die Stadtverwaltung nun in einem Pressetermin vor. Neben Schwetzingen sind auch Brühl, Ketsch, Plankstadt, Eppelheim, Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen und ab 24. Januar 2021 auch Oftersheim dabei (wir berichteten).

Gleich drei feste Mitarbeiter teilen sich das Büro in der Mannheimer Straße 15-17 in der Ederer-Passage. Zu Christoph Helbig, der schon im Gutachterausschuss der Stadt Schwetzingen tätig war, gesellte sich zum 1. April Nina Gafron mit zwölfjähriger Erfahrung als Immobilienberaterin hinzu und seit Anfang August vervollständigt Matthias Fischer das Trio, der vom Gutachterausschuss Mannheim kommt. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl freute sich: „Hier können und müssen wir Kräfte bündeln. Toll ist auch, dass wir mit dieser Zusammensetzung des Basisteams die Fachkompetenz einer großen Stadt, einer kleinen Stadt und der Privatwirtschaft zusammenbringen können. Wir hatten in Baden-Württemberg bisher gefühlt mehr Gutachterausschüsse als der Rest Deutschlands zusammen.“

Größerer Personalbedarf absehbar

Die Stelle im Rathaus anzusiedeln wäre nicht machbar gewesen: „Wir platzen schon jetzt aus allen Nähten. Sobald die Räumlichkeiten der ehemaligen Hof-Apotheke zur Verfügung stehen, wird die Lage entspannter“, beantwortet Pöltl eine entsprechende Frage bezüglich der Räumlichkeiten.

Auf die drei Mitarbeiter würde laut dem Stadtoberhaupt extrem viel Arbeit warten: „Nicht nur, dass sie die Datenbestände aller Gemeinden zusammenführen müssen, die noch nicht einmal vereinheitlicht sind, sondern es geht auch um Digitalisierungsaufgaben.“ Doch damit sei es nicht genug, so der Oberbürgermeister weiter: „Dann kommt noch eine Mammutaufgabe wegen der Grundsteuerreform auf Sie alle zu. Da müssen wir mal das Arbeitspensum abwarten, aber weiterer Personalbedarf ist schon jetzt absehbar. Angesichts dieser hehren Aufgabe bedanke ich mich schon jetzt bei den Mitarbeitern, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben.“

Die anfallenden Personalkosten würden nach einem Verteilerschlüssel auf die teilnehmenden Kommunen verteilt. Zusammen seien es derzeit zwei Vollzeitstellen.

Der Gutachterausschuss ermittelt den Verkehrswert für Grundstücke sowie Immobilien für öffentlichen Stellen und Private. „In einigen Fällen können wir schon eine erste Auskunft erteilen. Für umfangreichere Auskünfte ist aber ein schriftlicher Antrag notwendig“, verweist Christoph Helbig auf die künftigen Abläufe sowie den Kontakt (siehe Infobox).

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020