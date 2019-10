Sie handeln jetzt schon für eine lebenswerte Zukunft

Schwetzingen/Plankstadt/Stuttgart.Auf der Jahrestagung der Kommunalen Initiative Nachhaltigkeit in Stuttgart hat Umweltstaatssekretär Andre Baumann 14 Kommunen ausgezeichnet, die mindestens 80 Prozent ihres Papierbedarfs mit Produkten decken, die mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert sind. Und auch 24 Schulen in Baden-Württemberg wurden recyclingpapierfreundlich betitelt. Dazu zählen unter anderem die Carl-Theodor-Schule aus Schwetzingen mit 95 Prozent und die Friedrichschule in Plankstadt mit 100 Prozent. Außerdem steht auch die Gemeinde Plankstadt mit 95 Prozent auf der Liste.

„Damit setzen die Kommunen ein Zeichen für Klimaschutz und Ressourcenschonung“, sagte Baumann bei der Urkundenübergabe. Unter den ausgezeichneten Kommunen sind auch Gemeinden, die bereits 100 Prozent ihres Bedarfs mit „Blauem-Engel“-Papier decken: Bad Boll, Holzgerlingen, Kraichtal, Löchgau und Zell unter Aichelberg. „Die öffentliche Hand wird bei nachhaltigem Verhalten als Vorbild wahrgenommen“, betonte Staatssekretär Baumann. „Ich freue mich, dass es sehr viele und bald hoffentlich noch mehr Kommunen im Land gibt, die diese Vorbildrolle annehmen und mit Engagement ausüben.“ Die Kommunale Initiative Nachhaltigkeit habe das Ziel, Kommunen zu nachhaltigem Denken und Handeln zu motivieren und ihnen Anregungen zu bieten, wie sie Nachhaltigkeitsprozesse in ihrem Einflussbereich entwickeln können, sagte Baumann weiter. Die Auszeichnungen sind Teil der Kampagne „Grüner beschaffen“ der Initiative Pro Recyclingpapier. Sie wird unterstützt vom Umweltbundesamt, dessen Präsidentin Maria Krautzberger auch die Schirmherrschaft innehat. zg

Info: Die Gesamtliste der Schulen und Kommunen unter www.gruener-beschaffen.de

