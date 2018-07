Sie ist immer zur Arbeit geradelt

Anzeige

Über ein Vierteljahrhundert – genau 26 Jahre lang – war sie bei der Stadt für die Vermietung und Verwaltung des städtischen Wohnungsbestandes zuständig. Jetzt wurde sie von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei einer kleinen Feier im Kollegenkreis in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau in Ketsch und beruflichen Stationen in Mannheim bei John Deere und in der Versicherungsbranche kam sie nach einer längeren Familienphase im Jahr 1992 zur Stadtverwaltung ins Kämmereiamt. In ihrer Zeit bei der Stadt hatten auch zahlreiche Bürger Kontakt mit ihr, da sie von der Auswahl der Mieter, der Erstellung des Mietvertrages, der Schlüsselübergabe bis hin zur Rückzahlung der Kaution alle Vorgänge rund um die Vermietung der städtischen Wohnungen vornahm. Darüber hinaus führte sie Mieterverzeichnisse, berechnete Kostenrückforderungen und bearbeitete Abmahnungen und Kündigungen. Durch ihr immer freundliches und dennoch bestimmtes Auftreten gelang es ihr jedoch hervorragend, die unterschiedlichen Interessen von Stadt und Mieter auszugleichen.

Bei Wind und Wetter kam Christa Hotter mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. „Das Radfahren fehlt mir ein bisschen, das mache ich jetzt halt abends mit meinem Mann“, berichtete sie den ehemaligen Kollegen. Denn das Radfahren und das regelmäßige Tanzen mit ihrem Ehemann hält Christa Hotter, die in einigen Monaten auch zum ersten Mal Oma wird, jung. Da zu ihren großen Leidenschaften der Urlaub mit dem Wohnmobil zählt, liebäugeln die Hotters jetzt mit dem Kauf eines eigenen Wohnmobils, um mal spontan verreisen zu können. Zum Abschied schenkten ihr die Kollegen daher ein Spielzeug-Wohnmobil und einen Zuschuss für den Kauf ihres Traum-Wohnmobils. zg