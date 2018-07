Anzeige

Bei der Verabschiedung der langjährigen Schulleiterin der Carl-Theodor-Schule, Renate Mayer (wir berichteten) wurde auch ihre Nachfolgerin Heide-Rose Gönner vorgestellt. Mit ihr bekomme die Kaufmännische Berufliche Schule eine Schulleiterin, die die Herausforderungen mit Blick in die Zukunft bestens kenne, sagte die Leiterin der Abteilung Schule und Bildung beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Anja Bauer.

Mit der ehemaligen Referentin beim Regierungspräsidium Karlsruhe komme eine „begeisterte Pädagogin und einfühlsame Kollegin“ als Führungskraft an die Schule. Die 56-Jährige begann ihren Vorbereitungsdienst 1986 an der Eberhard-Gothein-Schule in Mannheim. Dort nahm sie nach der zweiten Staatsprüfung 1988 auch ihre Lehrtätigkeit auf, unterbrochen wegen Elternzeit und Beurlaubung aus familiären Gründen von 1991 bis 2002. Seit 2013 war sie Fachberaterin für Qualitätsentwicklung Zielvereinbarung, von 2009 bis 2015 abgeordnet an das Regierungspräsidium Karlsruhe. Zuletzt war Heide-Rose Gönner dort Personalreferentin für den Sprengel Mittlerer Oberrhein und bis 2016 für die Stadt Mannheim.

Zur Person: Heide-Rose Gönner Heide-Rose Gönner wurde 1962 in Marburg geboren. Sie ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder. Die Familie lebt in Rhodt unter Rietburg. Schulischer Werdegang: 1973 bis 1978 Gymnasium Erftstadt-Lechenich, 1978 bis 1982 Hölderlin Gymnasium Heidelberg, Abitur 1982. 1982 bis 1985 Studium an der Berufspädagogischen Hochschule Esslingen: Gesundheitswesen, Wirtschaftswissenschaften. vw

Zu den besonderen Tätigkeiten im schulischen Bereich gehörten die Lehrereinstellung, Lehrergewinnung und Einsatzplanung, die Personalbetreuung, die Einstellung, Verwaltung und fachlichen Angelegenheiten der Nebenlehrer, die Stellenbesetzung von Abteilungsleitern, Fachberatern und Fachbetreuern, die fachlichen Angelegenheiten der Regelbeförderung und Höhergruppierung sowie die Personalausgaben-Budgetierung und Erhebung der Daten zur Lehrerbedarfsrechnung. Außerdem war sie Mitglied in der Kommission Amtliche Schulstatistik des Landes Baden-Württemberg.