Sie ist seit 40 Jahren eine „Herzblut“-Lehrerin

„Ich kann freudig und von Herzen lächeln, wenn ich auf meine 40 Jahre Lehrertätigkeit zurückblicke – ich habe keinen einzigen Tag davon bereut“, sagte Angelika Schleyer froh gelaunt nach der Laudatio von Rektorin Kerstin Sittinger. Die Dankesworte der Leiterin der Südstadtschule im Verlauf der anberaumten Feierstunde waren voll des Lobes und Komplimente für ihre gewissenhafte, engagierte Arbeit zum Wohle der Schüler.

Seit 1993 ist Angelika Schleyer nun durchgehend in der Südstadtschule tätig und ist damit die dienstälteste Lehrkraft. Sie studierte Deutsch und Geschichte, legte mit Erfolg beide Staatsexamen ab und erwarb damit die Lehrbefähigung für beide Fächer im Grundschulbereich. „Sie ist ein überaus verlässliches Urgestein bei uns in der Schule und bei den Schülern, deren Eltern, wie auch im Kollegium gleichermaßen sehr beliebt und geschätzt“, ergänzte Sittinger lobend. Auch von einem pädagogischen Stillstand sei nicht, zu bemerken bei ihr. So ist sie schulintern Multimediaberaterin, voller Herzblut Ausbildungslehrerin für die Pädagogische Hochschule und seit 2013 Integrierte Semester-Praktikumsberaterin (ISP). Auf einen kommenden Ruhestand angesprochen bekamen wir spontan eine eindrucksvolle und überzeugende Antwort: „Ich darf noch zwei Jahre hier sein und werde jeden Tag gerne kommen.“ Wenn solche Aussagen einer überzeugten „Herzblut“-Lehrerin keine Bände sprechen.

Enkel eingeschult

Am Rande der Feierstunde war als passende Anekdote noch zu erfahren, warum ihr Arbeitsplatz im Familien- und Freundeskreis auch gerne „Schleyer-Schule“ genannt wird. So wurde ihr Großvater Leo Schleyer gleich nach dem Bau des Schulhauses als Großherzoglicher Lehramtspraktikant (heute Referendar) eingestellt. Auch Angelika Schleyers Bruder Harald sowie ihre Kinder Mona und Moritz gingen in diese Schule. Und bereits heute ist klar, dass in ein, beziehungsweise zwei Jahren Enkel und Enkelin hier eingeschult werden. rie

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.07.2019