Sie können nicht vergessen und wir dürfen es nicht

Seit der Befreiung von Auschwitz im Januar 1945 sind 74 Jahre vergangen. Jahre, in denen sich viel entwickelt und verändert hat. Doch eines ist den Menschen, die den Holocaust überlebt haben, geblieben: Sie konnten die menschenverachtenden Verbrechen nie vergessen. Am gestrigen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ließ Oberbürgermeister Dr. René Pöltl keinen Zweifel daran, dass das Erinnern an die Gräueltaten des Nationalsozialismus grundlegend und wichtig sei, weil es auch für die Opfer keinen Tag des Vergessens gab.

Bevor sich Pöltl an die Besucher an der Gedenkstätte zwischen Hotel Adler Post und Rathaus wandte, übernahmen fünf Schüler der hiesigen Musikschule unter der Leitung von Alois Willing das Zepter und bereiteten den Worten des Oberbürgermeisters einen wunderbaren Teppich. Vor allem das „Drei Equali“ von Ludwig van Beethoven verfehlte seine melancholische Wirkung nicht. „Manchmal“, so Pöltl, „sagt die Musik wahrlich mehr als Worte es vermögen.“ Doch auch die Worte des Stadtoberhauptes waren gut gewählt. Als Protagonistin für das Niemals-vergessen-Können führte Pöltl die Erinnerungen von Halina Birenbaum an. 1929 in Warschau geboren lebte sie nach dem Überfall der Deutschen auf Polen 1939 im Warschauer Ghetto und kam 1943 ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Am 2. Mai 1945 wurde sie als einzige ihrer Familie von der Roten Armee aus dem KZ Neustadt-Glewe befreit. Doch die Befreiung galt nur für ihren Körper: „Die Erfahrungen und Erlebnisse waren ihr eingebrannt in die Seele, wie die Häftlingsnummer der KZ-Insassen im Unterarm.“

„Ein Schlüssel zum Schutz“

In einem Buch schreibt Birenbaum von der Geburt ihres ersten Kindes und den Schmerzen, die das bereitete. „Wie viel Leid kostet die Geburt eines Menschen – und mit welcher Leichtigkeit haben diese Verbrecher Millionen ermordet. Und wenn ich, wie jede junge Mutter stolz und gerührt mein Kind betrachte, das mit weit geöffneten Mund hungrig nach seiner Nahrung sucht, fielen mir mit Schaudern die vielen unglücklichen Mütter ein, die nichts hatten, um ihre hungrigen Säuglinge im Ghetto zu füttern. Unwillkürlich, fast auf Schritt und Tritt, fließen so Szenen, Erinnerungen und Vergleiche aus diesen Tagen in jeden meiner heutigen Tage ein.“

Diesen Menschen, so Pöltl, war kein Tag des Vergessens vergönnt und „wir sollten das nicht vergessen“. Dabei war der Oberbürgermeister weit weg von der sinnlosen Gemengelage rund um Schuld und Sühne. Es gehe bei der Erinnerung an diese dunklen Jahre von 1933 bis 1945 in Deutschland um Verantwortung und einen Ethos des Nie-wieder. Pöltl: „Unsere Erinnerung ist der Schlüssel für den Schutz unserer Verfassung und der Grundrechte als Basis unseres demokratischen Gemeinwesens.“ Jeder einzelne Mensch müsse in der Folge dafür einstehen, dass Menschen niemals mehr Opfer von Unmenschen in einem Unrechtsstaat werden. Die Anständigkeit einer Zivilisation bemisst sich laut des israelischen Philosophen Avishai Margalit (Politik der Würde) immer am Umgang mit Minderheiten und Schwächeren. Ein Anspruch, für den es derzeit wieder mehr Gründe gibt, Verantwortung zu übernehmen.

