Die Ausstellung, die am Freitagabend im Palais Hirsch vom Vorsitzenden des Kunstvereins, Erik Schnatterer, in Anwesenheit zahlreicher Gäste eröffnet wurde, zeigt bis Mitte April Bilder der Fotokünstlerin Susanne Neiss, die sie in den vergangenen 20 Jahren geschaffen hat. Neiss ist „eine der außergewöhnlichsten Fotografinnen der Region“, stellte Schnatterer in seiner Begrüßungsrede die anwesende Künstlerin vor, die 1971 in Worms geboren, dort aufgewachsen ist und derzeit in Mannheim lebt, „umso mehr freut sich der Kunstverein, sie Ihnen heute hier, im Palais Hirsch, vorstellen zu können.“

Die an der Mannheimer Fachhochschule für Gestaltung ausgebildete Künstlerin gewann mehrere Preise, darunter 1999 den Welde-Kunstpreis, und hatte schon etliche, äußerst erfolgreiche Ausstellungen im In- und Ausland. In seiner Einführung wies der Kurator Dr. Dietmar Schuth auf wesentliche Aspekte der Fotografiekunst im Allgemeinen und im Besonderen auf die im Palais Hirsch hängenden Werke hin. Die mehr als 20 aktuellen und älteren Arbeiten der Künstlerin sind im Erdgeschoss sowie oben im vorderen und hinteren Raum zu sehen.

Inspiration für ihre Bilder hat sie auf Reisen, auf Spaziergängen oder Wanderungen in der Natur oder am Rande der Städte gefunden. Jedoch fotografiert sie keine ortstypischen Sehenswürdigkeiten, sondern belanglose, marginale Details, die sie zu abstrakten Kompositionen mit hoher malerischer Wirkung verfremdet. Einfache Dinge wie ein Ball, ein Blatt oder eine Wäscheklammer auf der Leine verwandelt die Künstlerin Susanne Neiss in symbolhafte Requisiten, in atmosphärisch dichte Momente. Durch Unschärfen, extreme Nahaufnahmen, verzerrende Spiegelungen und Lichteffekte werden sie zu geheimnisvollen Momentaufnahmen. Auch von Erinnerungen an die Kindheit sowie von Bildern eines kurz zuvor erlebten Traumes lässt sich die Fotografin inspirieren.