Sie machen das Beste daraus

Die emsigen Damen und Herren der Kultur- und Heimatstube Schwetzingen sind seit Jahrzehnten um Brauchtumspflege bemüht. Seit über 40 Jahren gibt es den von ihnen organisierten Christkindlmarkt, auf dem liebevoll gestaltete Handarbeiten begeisterte Abnehmer über die Kreisgrenzen hinaus finden. In diesem Jahr fällt auch dieser Markt aus. Die Pandemie hat die Arbeit dieses Vereins stark eingebremst, gehören doch die meisten Mitglieder der Risikogruppe an. Die Heimatzeitung besuchte Mitglieder und sprach zudem mit der Vorsitzenden Ilse Pregartner.

Sie berichtet von einer tiefen Niedergeschlagenheit ihrer Mitstreiterinnen. „Der Monat November wie auch schon einige Wochen zuvor steht im Normalfall beim ,harten Kern‘ unseres Planungsteams voll im Zeichen des zweitägigen Christkindlmarktes, der regelmäßig eine Woche vor dem ersten Advent im Bassermannhaus stattfindet und Hunderte von Menschen anzieht“, erzählt sie. „Keine unserer verantwortlichen Damen nimmt sich in dieser Zeit etwas anderes vor. Unmengen von Tannengrün und weiteres Material für die Fertigung unzähliger Adventskränze werden herangeschleppt und die vielseitigen Bastelarbeiten für die weiteren originellen Sachen, die wir unseren Besuchern anbieten, haben oft sogar schon in den Sommermonaten begonnen. Alle sind normalerweise mit unglaublichem Herzblut und unermüdlicher Tatkraft dabei “, sagt Ilse Pregartner. Normalerweise. Jetzt bleibt den Damen nur die Erinnerung an die unbeschwerten Veranstaltungen diesseits des Virus.

Keine Märkte – keine Spenden

Schon der Ostermarkt im März musste drei Tage vor dem geplanten Termin wegen der damals gerade aufkommenden Corona-Krise abgesagt werden. Für Brigitte Schardt und Lilo Sigmund wie für die anderen Frauen ihrer Runde war das eine große Enttäuschung. Sie gehören zum Kreis der „grünen Feen“ des Vereins, die alljährlich für den Christkindlmarkt unzählige Adventskränze produzieren und viele davon zudem individuell nach Kundenwünschen ausschmücken. „Uns tut das richtig weh, der Markt, die Bastelarbeiten und die dazugehörige Ehrenamtlichkeit sind uns nämlich richtig ans Herz gewachsen“, sagen sie.

Sie lassen nicht unerwähnt, dass dabei alljährlich ein beachtlicher vierstelliger Geldbetrag übrig bleibt, der immer an die Lebenshilfe gespendet wird. Lilo Sigmund unterstützt zudem die Leukämiestiftung Heidelberg mit den Beträgen, die sie „erbastelt“. Sie sind sogar so traurig über die Situation, dass sie in diesem Jahr selbst für ihre Familien, Freunde und Nachbarn keine Adventskränze gefertigt haben – nicht einmal für sich selbst.

Brigitte Schardt schmückte sich stattdessen für ihr Wohnzimmer eine Glasschale mit Tannenzweigen, Engelchen, Strohsternen und einem LED-Licht. „Das stelle ich abends immer auf das Fensterbrett und werde oftmals sehr traurig dabei.“ Ähnlich geht es Lilo Sigmund, die ihr Wohnzimmerfenster mit selbstbemalten Glaskugeln schmückt und sie beleuchtet. Auch der Blick in die Zukunft gestaltet sich für die Damen nicht gerade verheißungsvoll. „Am kommenden Ostermarkt, der Mitte März 2021 stattfinden soll, wird Corona wohl auch noch nicht vorbei sein“, befürchten sie.

Werkeln an der „Corona-Edition“

Für den Moment ist für die Damen eine Sache besonders wichtig: Sie telefonieren regelmäßig miteinander und halten sich gegenseitig „bei Laune“. Brigitte Schardt und Lilo Sigmund haben ergänzend schon ein weiteres Betätigungsfeld gefunden. Sie produzieren „auf Halde“. Sie häkeln, stricken, nähen, malen und basteln schon jetzt für den nächstjährigen Christkindlmarkt. „Da sind unsere Engelchen, Sterne, Glaskugeln und Linoldrucke nämlich noch genau so schön und im Nebeneffekt können wir sie sogar noch als ,Corona-Edition‘ anbieten“, lassen sich die beiden dann doch noch zu hoffnungsvollen Ausblicken und sogar etwas Humorvollem hinreißen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020