Sie macht das Leben glücklicher

„Abgesehen von den zurzeit geltenden Corona-Einschränkungen müssen wir zugeben, dass es den Menschen in Deutschland im Vergleich gut geht. Sind sie deshalb auch glücklicher?“ Mit dieser Frage stieg Dozentin Florentina Ionescu in den Happiness-Workshop – einen Kurs im Glücklichsein – in der Volkshochschule (VHS) ein.

Dass die Teilnehmerzahl sehr überschaubar war, nahm sie gelassen hin,

