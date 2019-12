Sie malt gegen den Selbstoptimierungswahn an

„Sinnsuche“, „Wachstumsprozesse“, „Von der Dunkelheit ins Licht“ – das sind drei Gedanken, die bei der Betrachtung von Karin Mulawas Kunst in den Kopf kommen. So auch in einer Führung mit der Künstlerin durch ihre Ausstellung in der GRN-Klinik. Rund 20 Besucher waren der Einladung gefolgt und ließen sich von den inspirierenden, zur Meditation anregenden Kunstwerken der in Heidelberg lebenden Künstlerin in den Bann ziehen.

Ein Schwerpunkt der Führung lag – neben den drei religiös inspirierten Bildern „Es ist ein Ros entsprungen“, „Hilf, Herr, meiner Seele“ und „Führe mich in der Versuchung“ in der Klinikkapelle – auf dem Bild „Modern Cinderella“, einer großformatigen digitalen Collage im Eingangsbereich der Klinik. Es zeigt das Gemälde einer scheinbar kopflosen Frau im engen roten Kleid, das mittels digitaler Bildbearbeitung vor die Fotografie eines Wasserfalls montiert wurde. In beiden Händen hält die Frau jeweils eine Teekanne, aus der eine schwarze, zähe Flüssigkeit tropft – ein Kontrast zum lebendig sprudelnden Wasserfall im Hintergrund. Gemeinsam mit der Besuchergruppe arbeitete Karin Mulawa das Thema des Bildes heraus: die „Grenzen der Selbstoptimierung“, an die insbesondere Frauen häufig zu geraten scheinen.

Märchenbilder ausgestellt

„Die perfekte Mutter sein, Karriere machen und dabei immer strahlend schön auszusehen – das kann auf Dauer nicht gut gehen“, so Mulawa. „Irgendwann funktionieren wir nur noch, schwimmen im Strom mit, verlieren uns selbst – so wie die Frau auf dem Bild.“ Dagegen möchte die Künstlerin „anmalen“, auch mit ihren ebenfalls in der GRN-Klinik ausgestellten Märchenbildern wie „Die kleine Meerjungfrau“, „Das Mädchen ohne Hände“ oder „Der Froschkönig“, der seine Krone ablegt, um „endlich mal wieder einfach nur Frosch sein zu können“ – letzteres das Lieblingsbild von Dr. Annette Maleika, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und Initiatorin der Reihe „Kunst im Krankenhaus“.

Neben religiösen, psychologischen und gesellschaftskritischen Themen widmet sich Karin Mulawa allerdings auch Motiven, „die einfach nur schön sind“ – so beispielsweise in den Bildern „Lapis“ und „Lazuli“. Diese und andere Werke sind auf der Kunstplattform fineartamerica.com/KarinMulawa zu finden – und können dort bestellt werden. zg

Info: Die Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 29. März. Infos zur Künstlerin unter www.mk-malerei-kunst.de

