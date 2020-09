Sie möchte mit Menschen zu tun haben

„Besser hätte es nicht kommen können.“ Dr. Franziska Beetschen freut sich, dass sie nun in Schwetzingen ist. Am 1. September hat die 33-Jährige bei der evangelischen Kirchengemeinde ihre erste offizielle Pfarrstelle angetreten. Am Sonntag um 10 Uhr wird die neue Pfarrerin im Probedienst im Gottesdienst in der Stadtkirche der Gemeinde vorgestellt. Dr. Franziska Beetschen wird mindestens die

...