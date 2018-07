Anzeige

Rocco Scalia und Devin Dungs haben ein ambitioniertes Ziel: Die 15-jährigen Schüler des Privatgymnasiums wollen noch bis morgigen Freitag 10 000 Plastikdeckel sammeln, um damit den Verein „Deckel drauf“ zu unterstützen. „Mit 500 recycelten Deckeln kann dann je eine Impfung gegen Kinderlähmung finanziert werden“, erklärt Devin stolz im Gespräch mit dieser Zeitung, die die Schüler zum Erreichen ihres Ziels kurzfristig kontaktierten.

Die Idee für die Aktion kam den Neuntklässlern im Fach „Projekt-herausforderung“, geleitet von den beiden Lehrern Nina Binder und Simon Schreck. „Wir leben in einem reichen Land, in dem die Kinderlähmung als ausgerottet gilt. Nur in Afghanistan, Pakistan und Nigeria tritt Polio noch auf – die Impfung ist schlicht zu teuer. Als wohlhabende Gesellschaft sehe ich es als unsere Pflicht zu helfen“, beschreibt Rocco die Motivation für das Projekt.

Hier stehen die Sammelboxen In Schwetzingen stehen im Kaufland, im Lidl sowie im Getränkehandel Alldrink Sammelboxen bereit. In Brühl machen Aldi, Edeka, Real und der Getränkemarkt Zobeley mit. Bürger aus Ketsch können Plastikdeckel im Rewe und Lidl in die Sammelboxen werfen. In Hockenheim steht ein Sammelbehälter im Globus. cao

Blasen an den Fingern

Für das Kinderwohl nehmen die beiden einige Strapazen auf sich. „Beim Getränkehandel Zobeley in Brühl durften wir vergangene Woche alle Plastikdeckel von den Flaschen abschrauben“, erklärt Devin, dass alleine dadurch 2400 Stück zusammenkamen. „Das gab einige Blasen an den Fingern“, ergänzt Rocco und schaut auf seine rechte Hand.