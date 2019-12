Sie nehmen Zutaten unter die Lupe

Fair unterwegs: Als 117. Schule in Baden-Württemberg erhielt die Carl-Theodor-Schule die Auszeichnung „Fairtrade-School“.

Diese wird bundesweit von der gleichnamigen Kampagne an Schulen verliehen, die sich mit der Thematisierung von Fairtrade und dem Verkauf von fair gehandelten Produkten beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Schmeckt fair gehandelte Schokolade besser? Ist sie teurer? Wo kann ich sie überhaupt kaufen? Das sind Fragen, die auf ein weitreichendes, globales Problem von fairem Handel hinweisen. Für eine Auseinandersetzung mit Produkten und Produktionsbedingungen muss zunächst ein Bewusstsein geschaffen werden. Daher setzt sich mit solchen Fragen seit einem Jahr das Fairtrade-Team auseinander. Es geht um Einkaufsroutinen, um Produktionsketten in aller Welt und auch um Nachhaltigkeit.

Die Klassenstufe acht verkaufte beispielsweise fairen Kuchen. Die Schüler versuchten möglichst viele fair gehandelte Produkte, wie Rohrohrzucker, Kakao, oder Bananen, als Zutaten zu verwenden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019