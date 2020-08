Sie rettet die Märchenwelt musikalisch

Papageno und die Zauberflöte – Sonntag, 23. August: Die Zauberflöte aus der Feder des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart ist eine der bekanntesten Opern überhaupt. Ob die zwei Helden Tamino und Papageno es schaffen werden, Pamina zu befreien, und was es mit der lustigen Papagena auf sich hat, erfahren die Zuschauer in der kindgerechten und interaktiven Version der Zauberflöte. Die bekanntesten Arien aus der Zauberflöte sind live mit dabei.

Edgar das gruselige Schlossgespenst – Sonntag, 6. September: Edgar, ein waschechter, flotter Geist, erbt von seiner Tante ein Geisterschloss. Leider hat die ganze Sache einen kleinen Haken und der heißt Violetta, das ehemalige Zimmermädchen von Tante Agathe, die das Schloss ganz für sich haben möchte. Ein packendes Duell mit Kettenrasseln, schwarzen Katzen, einer ruhelos durch die Gänge wandelnden weißen Dame, herrenlosen Ritterrüstungen sowie viel Musik quer durch die Operngeschichte erwartet die Gäste.

Aida und der magische Zaubertrank – Sonntag, 13. September: Die Souffleuse Aida ist verzweifelt: ihr geliebtes Opernhaus wird geschlossen, weil niemand mehr Opern hören möchte. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Oper zu retten? Gemeinsam mit ihrem bisher verhassten Kollegen Papageno begibt sie sich auf eine abenteuerliche Suche hinter die Kulissen der Oper, um sie zu retten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Bellas fabelhafte Reise – Sonntag, 20. September: Bella, eine sehr glückliche Opernfee aus der Opernwelt, liebt es zu tanzen, zu singen und den Klängen des Orchesters zu lauschen. Doch dann gibt es einen Riesenstreit im Orchester und die Instrumente möchten nicht mehr miteinander spielen. Wird Bella es schaffen, das Orchester wieder zu vereinen?

Es war einmal – Sonntag, 27. September: Die Premiere der märchenhaften neuen Kinderoper – Märchen sind zeitlos und lehren uns, dass das Gute über das Böse siegt. Was, wenn das aber nicht mehr der Fall ist? Professor Zacharias Zauberkobel muss den Spiegel des Bösen zerstören. Nur so kann die Märchenwelt gerettet werden und das Gute wieder siegen. Die Kinderoper vereint bekannte Märchen wie „Aschenputtel“, „Dornröschen“ und „Der gestiefelte Kater“ in einer spannenden, mitreisenden Geschichte. nina/zg