Sie schenken Kranken ihre Zeit

Das Votum über die 34 „Grünen Damen“ und die beiden „Grünen Herren“ am GRN-Klinikum Schwetzingen ist eindeutig. Jeder spricht im Superlativ. Die stellvertretende Pflege-Stationsleiterin Katharina Scherff erklärt das Engagement der „Grünen Damen“ als „unverzichtbar“. Der Chefarzt der Klinik 1, Professor Bernd Waldecker, spricht vom „unschätzbaren Dienst am Menschen“ und die Patienten Anna Dheim findet die Helfer in mintgrün „super“.

Dabei ist die Aufgabe objektiv betrachtet einfach. Im Grunde, so die Einsatzleiterin der „Grünen Damen“, Beate Arens, „geht es um Zeit haben, da sein und zuhören“. Für den Chefarzt sind sie neben Ärzten und Pflegern die dritte Säule für eine gelingende Medizin. Und genau dies wird heute während einer Jubiläumsfeier zu ihrem zehnjährigen Bestehen gefeiert. Täglich von Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr sind die Helfer in der GRN-Klinik unterwegs. Das Einzige, was sie dabei mitbringen, ist Zeit. Und genau damit springen sie im Klinikalltag in eine Lücke. Denn, so die Pflege-Abteilungsleiterin Andrea Weber, der Faktor Zeit für den einzelnen Patienten habe in den vergangenen Jahren gelitten.

Wichtiger als Tabletten

Dabei, und das war Weber genau wie Scherff wichtig, seien diese kleinen Hilfen manchmal wichtiger als eine Tablette. „Menschlicher Zuspruch ist im Heilungsprozess von allergrößter Bedeutung.“ Und dieser Zuspruch braucht so wenig. Anklopfen, anlächeln und ein wenig Smalltalk. Über das Gesicht der 89-jährigen Dheim huscht mit dem Eintritt von Arens sofort ein Lächeln. Seit einer Woche ist sie hier im Krankenhaus und in dieser Zeit scheinen ihr die Besuche der „Grünen Damen“ ans Herz gewachsen zu sein. „Es ist einfach schön, dass sie mich besuchen.“ Es gehe dabei nicht um das große Tamtam. Neben Zuhören und Besorgungen in der Cafeteria gehören auch Vorlesen, begleiten zu Untersuchungen oder Spaziergängen zu weiteren Aufgabenfeldern.

Aber natürlich wird es manchmal auch schwieriger. Wenn Patienten Angst haben, muss man damit umgehen können. Wobei Arens das nicht allzu schwer findet. Leid und Angst könne man lernen zu tragen. Dazu gehört auch, die Dinge aus dem Krankenhaus im Krankenhaus zu lassen. Dafür tauschen sich die Damen und Herren täglich in ihrem vom Krankenhaus eigens zur Verfügung gestellten Büro aus. Das eigene Leben, so Elfriede Kräussl, die genau wie Arens seit zehn Jahren dabei ist, gewinnt mit dieser Tätigkeit. „Man gibt hier viel, aber man bekommt auch viel zurück.“ 16 Damen sind aus der Gründerzeit 2009 noch immer dabei. Die „Grünen Damen“ und Herren, daran ließ Professor Waldecker keinen Zweifel, seien ein Glücksfall. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie da sind.“ ske

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019