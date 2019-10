Sie schützen vor Bränden

Hallo Kinder! Wusstet ihr, dass heute der Tag des Schornsteinfegers ist? Man vermutet, dass die ersten Schornsteinfeger in Italien zu Hause waren. Dort wurden nämlich auch die Schornsteine entwickelt. Man brauchte den Schornstein, um den gesundheitsschädlichen Rauch der Feuerstelle im Haus nach draußen zu leiten. In Italien gab es Mitte des 14. Jahrhunderts steinerne Schornsteine – bei uns in Deutschland waren sie bis zum 15. Jahrhundert selten. Ruß und Asche können einen Kamin verstopfen und er kann so anfangen zu brennen. Darum mussten die Schornsteine regelmäßig gereinigt werden und das war und ist auch heute noch die Arbeit der Schornsteinfeger. Sie machen also nicht einfach nur den Kamin sauber, sondern schützen auch vor ungewollten Bränden. In Deutschland gibt es rund 20 000 Schornsteinfeger. Wer diesen Beruf lernen möchte, muss drei Jahre lang eine Ausbildung machen. Außerdem sollten sich die Schüler für Technik interessieren. Mathe, Physik und Chemie mögen und gerne mit Menschen im Team zusammenarbeiten. Wer dazu noch gerne draußen ist, keine Angst vor Höhe hat und handwerklich arbeiten möchte, ist in diesem Beruf genau richtig. Übrigens: Der beste Nachwuchs-Schornsteinfeger im Jahr 2017 war eine Schornsteinfegerin. Außerdem gelten Schornsteinfeger in vielen Teilen der Welt als Glücksbringer und sind deshalb sehr beliebt. Seit wann genau es dieses Glückssymbol gibt, ist nicht bekannt. Es hängt wohl damit zusammen, dass die Kaminfeger schon früher Menschen vor Bränden schützten. Vielleicht ist dieser Beruf ja etwas für euch?

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019