Anzeige

Was kann es Schöneres geben, als einen Ballettauftritt im wunderbaren Ambiente des Schwetzinger Rokokotheaters zu genießen? Die Schwetzinger Ballettschule zeigt am Wochenende vom 3. und 4. März drei Ballettvorstellungen mit über 250 Schülerinnen und Schülern. Hier stehen gerade die Erwachsenen auf den Zehenspitzen und machen sich für den großen Auftritt bereit. Vorstellungen gibt’s am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 11 und 17 Uhr.

Unter der Leitung von Barbara Benkeser-Hammerton wird ein buntes und abwechslungsreiches Programm aus klassischem Tanz, Kinderballett, Jazzdance und Folklore dargeboten. Alle Altersgruppen und Stilrichtungen sind zu sehen.

Eintrittskarten – besonders gute Plätze gibt's noch für Sonntagnachmittag – sind im Vorverkauf im Kundenforum unserer Zeitung sowie am Tag der Vorstellungen an der Tageskasse im Theater erhältlich.