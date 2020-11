Sie sind bereit und warten auf Kunden

In der Stadt sind große geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt worden. Die Weihnachtsbeleuchtung wird an diesem Samstag offiziell angeknipst. Adventlich und weihnachtlich dekorierte Schaufenster sowie Läden laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Dazu gibt es bis einschließlich diesen Samstag bei vielen Schwetzinger Händlern die vom Stadtmarketing angekurbelte Aktion zum „Black Friday“ mit 20 Prozent Rabatt. Und alle hoffen auf Kunden. Denn die Lage ist für viele Einzelhändler „dramatisch“.

Dieses Wort benutzt Christine Spengemann von der Atrium Mode Galerie in der Friedrichstraße 34 in Schwetzingen. „Seit dem Teillockdown ist die Tür wie zugenagelt“, beschreibt sie Tage, an denen kein Kunde kommt. Mit Rundschreiben an ihre Stammkunden und Sonderrabatten sowie der Beteiligung an Aktionen wie zum „Black Friday“ versucht sie, Publikumsverkehr in ihr großräumiges Geschäft zu bekommen, „doch die Leute sind panisch“. Erst recht, wenn die Kanzlerin neuerlich rät, zu Hause zu bleiben. Dieser Rat gelte für Ansammlungen, für Partys, aber für den Einzelhandel gibt es gute Konzepte, die sich bewährt haben. Bei Christiane Spengemann kaufen Kundinnen ein, die eine ehrliche Beratung haben möchten - online geht das nicht. Zur Adventszeit macht sie stets schöne Aktionen - auch die müssen ausfallen. Und: „Wir in Schwetzingen profitieren von der Gastronomie und dem Schlossgarten.“ Sind diese dicht, kommt niemand groß in die Stadt.

Das kann Jérôme Schramm bestätigen, der mit seiner Frau Ines die Boutiquen „Leger Concept“ in der Carl-Theodor-Straße 11, „Sugar“ in der Mannheimer Straße 2 A und das Outlet in der Froschgasse führt: „Der Motor fehlt, um bummeln zu gehen.“ Man trifft sich mit Freunden, geht in den Schlossgarten, trinkt einen Kaffee und geht shoppen - ein Idealfall, der derzeit so nicht ablaufen kann. Dennoch habe Schramm das Gefühl, dass in der vergangenen Woche mehr Betrieb in der Stadt war und setzt jetzt wie so viele auf Weihnachtseinkäufer. Im „Sugar“ gibt es an diesem Samstag 20 Prozent Rabatt. Bei „Leger Concept“ schauen treue Stammkunden vorbei. Obwohl die persönliche Beratung auch bei seinem Team im Vordergrund steht, gibt es für „Leger Concept“ einen Onlineshop, um darüber hinaus neue Kunden zu erreichen.

Das Besondere ist Trumpf

Nicht anders geht es Petra Kaltschmitt in ihrer Boutique „Ach F“ in der Carl-Theodor-Straße 8 f, die in den sozialen Netzwerken Produkte aus ihrem Geschäft bewirbt und zeigt: Wir sind da, wir haben geöffnet! Es gäbe viele, denen das nicht klar sei. Die Frequenz in ihrem Laden hat daher stark abgenommen. Stammkundinnen kommen, aber eben nicht wie früher. Petra Kaltschmitt bietet 20 Prozent Rabatt an diesem Samstag, weiß aber wohl, dass ein Loch in ihrer Kasse bleibt.

Ähnliches Bild bei Sabrina Kube und Miriam Hohmann von „lyksjø“, dem skandinavischen Conceptstore in der Heidelberger Straße 2. Die Menschen meiden die Stadt, das bekommen sie zu spüren. Auf ihrer Internetseite und im Newsletter an die Kunden stellen sie daher immer wieder neue Produkte vor, um auf sich aufmerksam zu machen. „Wir haben zum Beispiel dänische Weihnachtsdeko von Medusa im Programm, die gibt es weit und breit nicht“, so Miriam Hohmann und zeigt damit auf: Der Schwetzinger Einzelhandel hat Besonderes zu bieten, es lohnt, ihn zu unterstützen. Bei „lyksjø“ können sich Kunden mittlerweile online Geschenkideen zu Weihnachten „zeigen“ lassen und bekommen die Waren auch nach Hause geschickt.

Goldschmied Carsten Kissner bedauert, dass er geplante Aktionen wie ein kleines Harfenkonzert in seinem Atelier und seiner Galerie in der Carl-Theodor-Straße 8 d nicht umsetzen kann, ein schönes Angebot im Advent, welches wiederum Kundschaft angezogen hätte. Auch er spürt die verhaltene Einkaufslust, tut jedoch als Geschäftsmann alles, um an Ende des Tages Umsatz und glückliche Kunden zu haben, sagt er zum Thema Rabatte. Denn im Kunsthandwerk mit Unikaten machen Pauschalrabatt-Aktionen wie die Aktuelle keinen Sinn.

Mit Produkten zum Kunden

„Im Vergleich zu den Großstädten geht es uns noch gut“, sagt Dorothea Amann vom Salamander-Schuhhaus in der Mannheimer Straße. Warum es sich lohnt, hier einzukaufen und nicht im Internet, bringt sie schnell auf den Punkt: „Unsere große Stärke ist der persönliche Service.“ Die Ansprache, die Beratung, die Auswahl. „Wir bestellen nach Wunsch, wir reservieren, geben den Leuten gerne eine Auswahl mit nach Hause, wo sie in Ruhe anprobieren können. „Damit sie schauen können, zu welchen Kleidern sie passen. Auch wenn jemand im Altersheim ist oder zu einer Risikogruppe gehört, so dass er nicht ins Geschäft kommen möchte.“ Dort ist für alle Hygienestandards gesorgt: „Wir haben genug Platz, um die Leute weit auseinanderzusetzen.“ Und wenn jemand erst nach Ladenschluss Zeit hat, ist das auch kein Problem: „Dann kann er um sieben kommen, ich bin da.“

Bei der Bäckerei Utz läuft es im normalen Verkauf nahezu wie immer, nur die Schließung der Cafés macht sich stark bemerkbar. „In manchen Filialen haben wir bis zu 50 Prozent Umsatzeinbußen“, sagt Ulrike Utz. Die Bedienungen haben sie jetzt umverteilt, um niemanden entlassen zu müssen. Die Leckereien wie Weihnachtsgebäck, Schokonikoläuse, Christstollen oder Schlosstaler - übrigens alles handgemacht aus eigener Produktion - stehen bereit. „Die Kunden können gern telefonisch bestellen und es dann abholen“, sagt die Chefin.

Keine Frage: Der Schwetzinger Einzelhandel kämpft und muss mehr denn je zusammenhalten. Fehlende gemeinsame Aktionen wie Late Night Shopping machen sich zusätzlich bemerkbar. Daher wäre jedem einzelnen Geschäft nur zu wünschen, dass die Menschen zum Einkaufen kommen - mit Maske, Abstand und Vernunft.

