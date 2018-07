Anzeige

Anschließend wurden die Schüler geehrt, die besonders gute Leistungen während der Ausbildung und in der Abschlussprüfung erbracht hatten. Für überdurchschnittlich gute Ergebnisse erhielten Jasmin Hau, Marc Schollmeier, Serkan Sezer, Jan-Robin Bock, Laura Bartum, Chiara Ofenloch, Paul Klee und Markus Izzo Loburkunden. Auszeichnungen mit einem Buchgutschein für sehr gute Leistungen wurden von Maria Bundschuh Marie Schäfer, Lisa Fichtner und Timo Kubeck vergeben. Die beiden letztgenannten Absolventen wurden darüber hinaus mit dem VWA-Bildungspreis der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Rhein-Neckar geehrt.

Jan-Robin Bock, Jennifer Leibnitz und Laura Bodendorf waren die Auszubildenden, die in verschiedenen Handelsbetrieben in den Niederlanden ihr Können in einem dreiwöchigen Praktikum unter Beweis gestellt hatten. Im Gegenzug nahmen sie ihre niederländischen Austauschpartner in Schwetzingen und Umgebung unter ihre Fittiche. Belohnt wurde dieses Engagement mit dem Europass Mobilität. Möglich waren diese Auslandserfahrungen durch die finanzielle Unterstützung durch „ERASMUS+“, ein Programm der Europäischen Union.

Freiwillig Englisch vertieft

Ebenfalls zusätzlich und freiwillig hatten 29 Absolventen an einer Prüfung für das KMK-Fremdsprachenzertifikat in Englisch teilgenommen. Ihre berufsspezifischen Englischkenntnisse konnten sie erfolgreich in den dem europäischen Referenzrahmen für Sprachen entsprechenden Niveaustufen A2, B1 und B2 unter Beweis stellen. Schließlich erhielten die Dialogkaufleute unter den Absolventen Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme am Workshop Projektmanagement-Simulation Simultrain.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Celia Demel und Delila Strößner, beide Mitglieder der Schülerband, unter der Leitung von Vanessa Kraft. Die Juniorakademie der Schule hatte noch einen Umtrunk organisiert, bei dem die Absolventen mit ihren Ausbildern anstießen. zg

