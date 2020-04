Sie sind Gesichter von „Schwetzingen hilft“

Bei seinem zweiten digitalen Talk aus der Wollfabrik zum Thema „Schwetzingen hilft“ lud der Moderator Rolf Kienle vier Protagonisten ein. Doch anders als sonst bildeten diese vier eine Art Eisbergspitze. Denn wie bei einem Eisberg, der nur etwa ein Siebtel aus dem Wasser ragt, stehen diese Gesprächspartner für viele hundert Menschen in Schwetzingen und darüber hinaus, die sich in den vergangenen Wochen zu einem beeindruckenden Netzwerk der Hilfsbereitschaft zusammengefunden haben.

Mit dabei waren Saskia Schnetz, Begründerin der Initiative „Schwetzingen hilft“, die Designerin von Logos der lokalen Hilfsorganisation, Anna Becker, die Vorsitzende des Stadtmarketings Schwetzingen, Elke Ackermann-Knieriem, und der Leiter des Tafelladens „Appel + Ei“, Klaus Stürmer.

Unter Druck zeigt der Mensch an sich seine eher dunkle Seite, aber manchmal eben auch seine hellste. In diesen 60 Minuten schuf Kienle mit seinem Talk für rund 50 Zuschauer im Internet viel Platz für diese helle Seite. Menschliche Kreativität und Solidarität, das wurde hier sehr deutlich, können viel zum Guten bewegen.

Am Anfang der Geschichte zu „Schwetzingen hilft“ steht ein ziemlich trauriges Bild. Saskia Schnetz, die gegenüber des Tafelladens „Appel + Ei“ wohnt, erlebte, wie vor vier Wochen immer mehr Menschen vor den verschlossenen Türen des Tafelladens standen. Auch aus der Ferne machte dies einen ziemlich verzweifelten Eindruck. Von diesem Bild zur Initiative „Schwetzingen hilft“ war es für die Frau dann nur noch ein kleiner Schritt. Über soziale Netzwerke trommelte sie Leute zusammen, wobei sie anfangs eher an Bekannte und Freunde dachte. Schon nach zwei Wochen waren jedoch über 800 Menschen Teil dieses Netzwerkes. Sie spendeten Geld oder begannen zum Beispiel, Gesichtsmasken zu nähen. Derzeit nähen 50 Frauen Masken für den Tafelladen. Darüber hinaus sorgt die Initiative gemeinsam mit den Kirchen gerade dafür, dass Obdachlose im Lutherhaus zweimal in der Woche eine warme Mahlzeit bekommen. Die Frau, die in ihrem normalen Leben bei Heidelberger Druck die Erwachsenenbildung mitverantwortet, brennt für dieses Projekt.

Ein Satz des Moderators, der auch für die Designerin Becker zutrifft. Die Inhaberin des Designerladens „Frjor“ traf die pandemiebedingte Zwangsschließung hart. Aber Rückzug sei keine Option und so begann sie, Ideen für die Notsituation zu kreieren. Darunter die Plakatserie „Ich bin ein Lieblingsort“ als Zeichen der Solidarität in der Stadt. Ganz klar stellte sie sich übrigens hinter die Maßnahmen. Sie sieht in ihnen gar keine von außen aufgezwungene Einschränkung der Freiheit. „Ich verzichte freiwillig auf Freiheit, um andere zu schützen.“

Es geht weiter – und es muss!

Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht hart sei, so Ackermann-Knieriem. Die Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts „Bräuninger“ ließ keinen Zweifel daran, dass es für ihr seit 1832 bestehendes Unternehmen schwierig sei. „Das Geschäft ist auch mein Leben und dieses Leben wurde mir vom einen auf den anderen Tag genommen.“ Doch Kopf in den Sand stecken sei für sie als Unternehmerin keine Option gewesen. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die staatliche Unterstützung organisiert und ein Lieferservice wurde installiert. Jetzt müssten die Kunden nur etwas Geduld üben und vor allem nicht zum Onlinehandel laufen. Denn das würde dem lokalen Handel endgültig das Genick brechen. Auch der Kunde trage hier eine Verantwortung. Das gelte genauso für die Gastronomie in der Stadt, diese bietet beinah überall Essen zum Mitnehmen an. „Nutzen Sie das Angebot“, appellierte sie – und bleibt persönlich zuversichtlich: „Bräuninger hat zwei Weltkriege überlebt.“ Und das versteht die Frau als Auftrag auch über ihr Geschäft hinaus. Für sie als Vorsitzende des Stadtmarketings war es jedenfalls eine Selbstverständlichkeit, Teil von „Schwetzingen hilft“ zu werden. Nur wenn die Stadt zusammenhalte, und damit meint sie auch die Schwächeren, käme man da gut durch.

Lernen aus der Krise

Worte, die Klaus Stürmer freuten. Ihm setzte die Schließung des Tafelladens am 17. März zu. Weiß er doch, was das für die fast 1700 Menschen, die auf „Appel + Ei“ angewiesen sind, bedeutet. Im Endeffekt waren sie von jetzt auf gleich von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten. Und trotz dieser Konsequenzen blieb Stürmer keine Wahl. „Der kleine Laden gab ein coronakonformes Einkaufen nicht her und auch die eher älteren ehrenamtlichen Helfer mussten geschützt werden.“ Umso schöner, dass es mittels eines Hofverkaufs gelang, die Versorgung wieder herzustellen. Wichtig, weil auch das Coronavirus ganz direkt die Situation für Menschen verschärft. „Das Kurzarbeitergeld reicht nicht jedem, um sein Leben zu bestreiten.“ Kurz wurde Stürmer im Gespräch mit Kienle dann noch grundsätzlich. Seit Jahren boome die Wirtschaft, die Arbeitslosenzahlen sinken und zugleich stieg die Zahl derer, die im Tafelladen einkaufen dürfen: „Das passt doch so nicht zusammen.“ Am Ende einte alle die Hoffnung, dass diese Zeit gerade im sozialen Bereich hoffentlich positive Folgen habe. Wenn in Zukunft mehr auf die ökonomisch Schwachen geachtet würde, wäre das eine positive Folge der Coronakrise.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020