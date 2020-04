Sie sind gewählt

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Die Auszählung der Brief- und Online-Pfarrgemeinderatswahl der Erzdiözese Freiburg fand am 5. April statt. Das Endergebnis der Wahl in der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen steht nun fest, heißt es in der Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit.

Im Stimmbezirk Schwetzingen wurden folgende Kandidaten gewählt (nach Stimmenanzahl): Dr. Sabine Dopf, Christoph Klotz, Susanne Bertrand-Baumann, Sara Koban, Gabriele Karolus, Sebastian Stemmler, Janis Hube, Annette Thiemann, Stefan Thielemann, Susanne Muth und Michael Schnorbach.

Für den Stimmbezirk Oftersheim wurden gewählt: Gabi Heid, Elena Matern, Carmen Kurz-Ketterer, Margareta Topaolivi, Kata Peran, Christa Stumm und Monika Veit.

Und im Stimmbezirk Plankstadt lautet das Endergebnis wie folgt: Martin Neidig, Jens Gomm, Marion Kolb, Sabine Klein, Alexandra Sessler, Sandra Gund und Gerald Kneller. Von den 11 033 Stimmberechtigten nahmen 8,24 Prozent der Wähler ihr Stimmrecht wahr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020