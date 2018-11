Sie sind „hervorragend“

Es sind 7000 Euro und der Titel „Hervorragende Buchhandlung“ geworden. Mit dieser Auszeichnung kehrten Cornelius Kieser und seine Mitarbeiterin Viktoria Herweg aus der Buchhandlung Kieser von der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises aus Kassel zurück.

„Es war ein sehr schöner Abend, an dem ganz klar zu erkennen war, dass alle Beteiligten Freude an der Literatur haben“, fasste Viktoria Herweg zusammen. „Ich finde es sehr wichtig, dass es einen solchen Preis für inhabergeführte Buchhandlungen gibt.

In der Regel ist die Sortimentsgestaltung anders als bei Ketten, wo Kunden nur Bücher finden, die gut zu verkaufen sind. Wer Liebhaberstücke haben möchte, kommt zu uns“, ergänzte Cornelius Kieser. Die Buchhandlung hatte sich zum ersten Mal für die Auszeichnung beworben und wurde aus über 400 Anwärtern unter die 118 Preisträger gewählt (wir berichteten).

Zwei Momente des Festabends in Kassel wird Cornelius Kieser nicht so schnell vergessen. Zum einen war es „ein sehr schönes Gefühl, als wir 100 zusammen auf der Bühne standen“ und zum anderen „muss ich einem Kollegen meinen größten Respekt aussprechen“. Damit meint Kieser Klaus Kowalke, einen Buchhändler in Chemnitz, der sich offen gegen die rechte Gesinnung stellt. sz/jade

