Sie sind Teil der Veränderungen

Zwei oder drei Jahre, je nach Beruf, hatten sie an der kaufmännischen Berufsschule der Carl-Theodor-Schule und in den Ausbildungsbetrieben gelernt. Nun saßen die 77 Absolventen festlich gekleidet und begleitet von Ausbildern, Freunden und Familienangehörigen erwartungsvoll in der Aula der Carl-Theodor-Schule, um das Berufsschulabschlusszeugnis entgegenzunehmen.

Maria Bundschuh, die

...