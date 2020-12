Sie singen für alle an Heiligabend

Schwetzingen.Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Traditionen und Bräuche. Einer dieser Bräuche begann vor knapp 20 Jahren mit dem weihnachtlichen Singen eines Vokalensembles in einer Seniorenresidenz in der Kurpfalz. Die Truppe gab einige Lieder im Gruppenraum zum Besten und zog dann von Zimmer zu Zimmer, um auch die bettlägerigen Bewohner mit einem weihnachtlichen Musikgruß zu erfreuen. Seitdem wurde das zum festen Bestandteil mit verschiedenen Musikern und Sängern um den Schwetzinger Athi Sananikone („athi.rocks“).

Die letzten Jahre passierte dies vor allem im Kronauer Hof, wo die Musiker sogar mit Kaffee und Kuchen empfangen wurden und die Bewohner und deren Familien fleißig mitsangen – die Angehörigen packten sogar die Gitarre aus und spielten spontan mit. Nun ist dieses Jahr einmal mehr alles anders. Die Pläne zur Aufrechterhaltung der Tradition wurden durch die sich weiter ausbreitende Covid-19-Pandemie durchkreuzt. Bis kurz vor Weihnachten diskutierte man sämtliche Möglichkeiten. Doch nach Telefonaten mit der Einrichtung, dem Ordnungsamt und weiteren Behörden ist schnell klar, dass ein persönliches musikalisches Weihnachtssingen 2020 nicht möglich sein wird. „An Aufgeben ist jedoch nicht zu denken! In dieser so stillen und isolierten Zeit sollte es doch möglich sein, besonders den oft einsamen Senioren eine kleine Freude zu bereiten“, sagt Sängerin Christina Wippel.

In einer Blitzaktion wird der Brauch schlichtweg digitalisiert. Dank der großen Hilfe von Athi Sananikone, regional bekannt durch seine Band „athi.rocks“, kann die Aktion innerhalb von nur drei Tagen umgesetzt werden. Moderne Technik macht es möglich: Mit einer WhatsApp-Nachricht wurden sämtliche Freunde und Bekannte, die auch musikalisch zugange sind, angeschrieben und um ihren Beitrag gebeten. „Am Samstag war die Resonanz erst noch etwas dünn, aber dann kam innerhalb von drei Stunden eine Zusage nach der anderen, Wahnsinn“, freut sich Athi.

Sechs Klassiker ausgesucht

Ausgesucht haben sie einige traditionelle deutsche Weihnachtsklassiker: „Alle Jahre wieder“, „Kommet ihr Hirten“, „Leise rieselt der Schnee“, „O Tannenbaum“, O Du Fröhliche“ – und „Stille Nacht“ darf auch nicht fehlen. „Ein großes Dankeschön geht an Marc Holzer von der Grand Central Bigband, der freundlicherweise innerhalb von 24 Stunden die Songs mit dem Keyboard aufgenommen und zur Verfügung gestellt hat“, betont Christina Wippel.

Nun konnten alle Beteiligten ihr Video aufnehmen und die Dateien digital und somit ganz ohne Zusammenkunft einreichen. Sage und schreibe 29 Sänger lieferten Videos ab – das hatte in dieser kurzen Zeit niemand erwartet. Nun mischt Maximilian Dorgerloh den Audio-Mix ab und Athi Sananikone bringt die einzelnen Videos zu einem Großen und Ganzen zusammen. Schließlich sollen die Bewohner vom Kronauer Hof zumindest per Leinwand die weihnachtliche Tradition genießen – aber nicht nur die: „Darüber hinaus sind alle, die in dem diesjährigen ganz kleinen Familienkreis nicht auf Weihnachtsmusik verzichten möchten, herzlichen eingeladen, das Video anzuschauen und mitzusingen“, sagt Athi Sananikone.

Dafür laufen sogar die Texte am unteren Rand mit. Eines vergisst Christina Wippel nicht: Herzlichen Dank an die Mitwirkenden.“ Viele davon sind musikalisch im Rhein-Neckar-Kreis und Kraichgau bekannt – aus dem Raum Schwetzingen/Hockenheim sind neben Athi Sananikone unter anderem Theresa Holder, Maximilian Dorgerloh, Martin Weissmann, Susi Gerstmann und Sandra Heidloff dabei. ali/cw

Info: Das Video gibt es an Heiligabend ab Punkt 19 Uhr unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020