Sie singen sich in russische Herzen

Schwetzingen/Sankt Petersburg.Zwei Chorgruppen des Sängerbundes sind nach St. Petersburg gefahren, um dort am 17. internationalen Festival der Chormusik „The Singing World“ teilzunehmen.

Was die Sänger und ihre Begleitpersonen in den sechs Tagen erlebten, übertraf alle Erwartungen und wird für die Teilnehmer für immer unvergessen bleiben, heißt es in einer Mitteilung des Sängerbundes. Kaum dort angekommen, wurden

...