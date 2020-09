Sie sorgen für mehr Leben in der Stadt

Wettertechnisch spielte der Herbst pünktlich zum „Schwetzinger Herbst 2.0“ all seine Karten aus: Es regnete, es war kühl, aber es hatte auch sein Flair, in der Stadt zu bummeln und in den Fachgeschäften die neuesten Trends zu erhaschen. Die Experten in den Einzelhandelsgeschäften boten intensive Beratung, stellten modische Tendenzen wie vegane Kunstleder-Hosen und -Hosenröcke sowie -Jacken vor oder ließen bei der Anprobe fühlen, wie kuschelig das Fake Fur, also Kunstfell, sich in ärmellosen Westen oder Jacken unterschiedlicher Längen anfühlt.

In den verhaltenen Farbtönen der kühlen Jahreszeit, einem warmen Karamell, Schwarz-weiß in Hahnentritt- und Pepita-Muster oder eisigem Mint und Blau zeigen sich Frau und Mann im letzten Abschnitt des Jahres 2020 und dem beginnenden 2021. Ingrid Müller und Kerstin Kraus, die im Modehaus Bräuninger die Herbstkleidung in Fake-Leder und -Felloptik zeigten, sprachen von „normaler“ Kundenfrequenz des herbstlichen Samstags, an dem die Geschäfte länger geöffnet hatten: „In dieser Zeit geht es nicht anders“, waren sie sich angesichts der Pandemiebeschränkungen einig.

Ähnlich sah das Petra Kaltschmitt von „Acht F“: „Die Wetterlage bremst die Leute aus.“ Ein Übriges tue die nach wie vor herrschende Zurückhaltung der Menschen, wegen Covid-19 in geschlossene Räume zu gehen, meinte sie zwischen hochwertiger Mode im stylischen Oversize-Look mit einem Hauch Nonchalance und ebensolchen Accessoires.

Im Conceptstore „Lyksjø“ beraten Sabrina Kube und Miriam Hohmann über alles, was den Livestyle Skandinaviens ausmacht. Die typischen Naturfarben spiegeln sich in Decken, Geschirr, der aktuellen Kleidung wider: zartes Blau, warme Braun- oder Rostnuancen kombiniert in Streifen, Allover-Blümchen und Strick mit sattem Gelb und Orange – auch für die Frau mit Format. „Immer wieder schauen ein paar Leute rein“, freuten sich die zwei Frauen über Interessierte. Mengenmäßig waren es hier gleichviele wie an „normalen“ Samstagen.

„Hello Kitty“ und ein flottes Motorrad flatterten als gasgefüllte Ballons an den Handgelenken von Josefine und Noa, die mit Oma Gabriele von Bergmann eine Runde Frischluft tanken waren. Ergattert hatten sie die Souvenirs bei Media Express. Den Schwetzinger Herbst 2.0 nahm das Trio beim Spaziergang fröhlich mit und begegnete dabei unter anderem dem Churfürstlichen Hofstaat, der in Kostümen flanierte.

Familie Hubert feierte eigentlich Geburtstag, wie Sabine Hubert verriet: „An die frische Luft muss man ja mal“, sagte sie, während sich die Söhne Matthes und Jaron auf dem Helikopter-Fahrgeschäft in der Fußgängerzone vergnügten.

Mini-Pfannkuchen kommen gut an

Wer eine Pause brauchte und ein wenig Wärme suchte, war beim „Café Mobile“ aus Heidelberg und am Poffertjes-Stand von Karin Tomsicek aus Böhl-Iggelheim auf den Kleinen Planken prima bedient. Dort lockten cremige Kaffee-Kreationen und Mini-Pfannkuchen süß oder pikant. Passte das auch noch zufällig zeitlich, dann erlebten die Passanten Auszüge aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, die als „Königin der Nacht“ (Andrea Sobiesinsky) sowie in der Rolle des lustigen Vogelfängers „Papageno“ (Marc Schwämmlein) aus dem Ensemble der Tourneeoper Mannheim vor dem Lutherhaus aufspielten. Papageno lockte die wenigen Zuschauer mit seinem Mininetz, das zum Vögel fangen dient. Die Königin der Nacht erhob mit Macht ihre Stimme, wodurch Papageno dank ihres Zaubers fast zur Marionette wurde. Die Vorlesezeit in der Volkshochschule, als einziges mit Zeitangabe im Voraus propagiert, kam nur ein einziger Gast, weshalb die Lesung nicht stattfand.

„Wir konnten die einzelnen Auftrittszeiten nicht bekannt geben, damit wir keine zu umfangreichen Menschenansammlungen verursachen“, erläuterten Nathalie Lamay und Beate Bodin-Tülin vom Stadtmarketing am frühen Nachmittag, weshalb es keine Plakate und Flyer mit dem Programmablauf gegeben hatte – nachvollziehbar in der Pandemie und mit Vorgabe des Ordnungsamtes. Zu der Zeit formierte sich der Sängerbund auf den Stufen vor dem Lutherhaus. Eine beachtliche Menge Zuhörer gesellte sich mit Distanz hinzu und hatte ihr Vergnügen am Gesang. „Schön, dass ihr da seid – ohne Euch können wir nicht leben“, begrüßte Elena Spitzner die Menge und untermauerte damit, was für Vereine, Geschäfte und Kultur nach Monaten ohne Aktionen Hilferuf ist.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.09.2020