Sie spielen Wunschmusik zum Geburtstag

Diese Herren feiern am Wochenende sozusagen ihre „silberne Hochzeit“: Das Schwetzinger Blechbläserensemble besteht seit 25 Jahren. Aus diesem Anlass gibt es zwei Konzerte – am Samstag, 1. Juni, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche Nußloch und am Sonntag, 2. Juni, 19 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Schwetzingen. Das Geschenk erhalten dabei die Zuhörer: Die Konzerte kosten keinen Eintritt und eine Uraufführung ist zu erleben.

Vor 25 Jahren gründeten Ralf Krumm, der bis heute die musikalische Leitung innehat, und Markus Roth das zunächst vierköpfige Ensemble. Ursprünglich beschränkte sich das musikalische Repertoire überwiegend auf die kirchenmusikalischen Aspekte der Mitgestaltung von Gottesdiensten. Sehr schnell aber wurden auch eigenständige und größere Konzerte gespielt und in der Folge das Ensemble von ursprünglich zwei Trompeten und zwei Posaunen um Horn und Tuba erweitert.

In dieser Besetzung spielte das Ensemble mehrmals zusammen mit dem Eiserfelder Bläserkreis „Pian e forte“ Konzerte in Siegen, Eiserfeld, Schwetzingen und Umgebung. Durch die Erweiterung auf mittlerweile drei Trompeten (Ralf Krumm, Jörg Müssig, Stephan Siebig), Horn (Sebastian Ruhland), zwei Posaunen (Stefan Dipper, Markus Roth) und Tuba (Markus Schwald) erschließt sich den Bläsern nun eine völlig neue Entfaltungsmöglichkeit auf die weltliche und moderne Musik. Seit Jahren spielt das Ensemble mit seinen sieben ambitionierten Laienmusikern, die aus der gesamten Region stammen und für die gemeinsamen Aktivitäten mitunter weite Anfahrten zurücklegen, nun die gesamte musikalische Palette von Barock bis zur Moderne.

Eröffnung mit Strauss

Das Jubiläumskonzert am Sonntag steht unter dem Motto „das Beste und Beliebteste aus 25 Jahren“. Hierfür konnte jeder der Musiker sein persönliches Lieblingsstück auswählen. Auf diese Weise entsteht ein äußerst buntes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzert.

Eröffnet wird mit dem „Feierlichen Einzug der Ritter des Johanniterordens“ von Richard Strauss – ein Stück, das mit leisen Paukenwirbeln und Orgel beginnend Akkorde aufbaut und gemäß der Tradition eines Rittereinzuges in grandiosem Finale mit Orgel, Pauken (Markus Dietrich), Becken und Bläsern in Vollbesetzung endet. Die perfekte Einstimmung auf einen einstündigen Hörgenuss durch die Musikgeschichte. Diesem gewaltigen Werk folgt die filigrane „Battle-Suite“ von Samuel Scheidt aus dem 17. Jahrhundert sowie eine moderne Choralbearbeitung zu „Du meine Seele, singe“ von Christian Sprenger, der als Professor für Posaune in Weimar lehrt und im nächsten Jahr einen Workshop für die Bläser des Kirchenbezirkes in Schwetzingen leiten wird.

Nach der berühmten Hymne „Jerusalem“ des Engländers Sir Charles Parry folgt der Höhepunkt des Konzertes: eine mehrsätzige Komposition der Mannheimer Komponistin Andrea Czollany, die speziell für das Ensemble in Auftrag gegeben wurde. Die Sätze Präludium – Aria – Fiesta sind von völlig unterschiedlichem Charakter und bieten den einzelnen Stimmen eigene Entfaltungs- und Klangmöglichkeiten. Den Abschluss des Konzertes bilden die moderne Bearbeitung des Chorals „Jesu meine Freude“ von Dieter Falk und eine achtstimmige Canzon von Giovanni Gabrieli. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, der das Ensemble seit seiner Gründung 1993 begleitet, wird das Konzert durch vier Kompositionen von Jacques-Nicolas Lemmens, Christopher Tambling und Claude Debussy in guter Tradition grandios ergänzen. dh/zg

