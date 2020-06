Sie sterben an Hunger, nicht so sehr am Virus

Deutschland leidet am Coronavirus, es gibt Todesfälle, die bedauerlich sind und in der Wirtschaft knarrt es kräftig im Gebälk. Aber Hunger leiden muss hier niemand, die Hilfsprogramme sind vielschichtig und die sozialen Netze gut gespannt. Wie das ist, wenn die fehlen, können wir schon jetzt gut in den USA an den Warteschlangen der Armenspeisungen besichtigen. Wenn aber eine Ausgangssperre

...