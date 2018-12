Sie verzaubert mit Märchenmelodien

Während die meisten Christen Heiligabend und Weihnachten am 24. und 25. Dezember feiern, begehen zahlreiche orthodoxe Kirchen Christi Geburt erst am 6./7. Januar. Daher lädt Tatjana Worm-Sawosskaja am Sonntag, 6. Januar, um 18 Uhr zu einem Konzert unter dem Titel „Russische Weihnachten“ ins Palais Hirsch ein.

Das Klavierkonzert ist für Kinder und Erwachsene geeignet, schreibt Tatjana Worm-Sawosskaja in einer entsprechenden Pressemitteilung. Sie selbst gestaltet das Programm am Flügel. Die kleinen und großen Gäste erwartet eine musikalische Reise durch die Märchenwelt und die russische Weihnachtszeit. Der geheimnisvolle Zauber der russischen Weihnacht wird mit vielen interessanten Erzählungen und Musik unter anderem von R. Schumann, P. Tschaikowskij, E. Grieg und S. Rachmaninow enthüllt. Die Konzertpianistin moderiert ihren Auftritt selbst. „Die Musik ist die Sprache meiner Seele. Dieses kostabare Gut möchte ich an die Menschen vermitteln und dadurch ihre Herzen erreichen“, sagt sie über ihr Motto und verspricht einen Abend voller Überraschungen.

Einlass zum Konzert ist um 17.30 Uhr. An der Abendkasse kosten die Tickets 22 Euro, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. zg

