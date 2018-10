Sie war leidenschaftlich und hochbegabt

Seit Jahren schon beschäftigt sich Renate Schellenberg mit dem Leben außergewöhnlicher Frauen wie Hildegard von Bingen, Katharina von Bora, Ruth Gogol oder der Dichterin Hilde Domin und stellt sie in Vorträgen und Publikationen der breiten Öffentlichkeit vor. „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau“, lautet ein geflügeltes Wort, meist sind damit Ehefrauen gemeint.

Beim Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse (1877 – 1962) „hängt vieles, was er gelebt und geschrieben hat, mit seiner Mutter zusammen“, betonte Renate Schellenberg bei einem Vortrag im Hebelhaus. Dort zeichnete sie in einer Gemeinschaftsveranstaltung des Evangelischen Diakonievereins und der Volkshochschule das Bild der Mutter des berühmten Schriftstellers nach.

Basierend auf Briefen, Tagebüchern und Biografien, begleitet von Bilddokumenten, die Werner Schellenberg auf eine große Leinwand projizierte, schilderte die Referentin das Leben von Marie Hesse und ließ die Zuhörer an ihrer Gedankenwelt teilhaben. Wie nebenbei erfuhren sie zudem einiges aus dem Leben, besonders aus der Kindheit Hermann Hesses. Auf ruhige, überzeugende Weise gelang es Schellenberg so, das Publikum zu fesseln und das Interesse für diese ungewöhnliche Frau zu wecken. Das bewiesen auch die anregenden Gespräche in Anschluss an die Präsentation.

Missionarin in Indien

Während Renate Schellenberg die Lebensstationen von Marie Hesse nachzeichnete, konturierte sich allmählich das vielschichtige Bild einer Frau, die nicht nur leidenschaftlich und hochbegabt war, sondern auch sehr attraktiv. Davon konnten sich die Anwesenden anhand eines Fotos überzeugen, das 1865 von einem Atelier in Calw gemacht wurde. Da war Marie Hesse 23 Jahre alt, kurz bevor sie als Missionarin nach Indien ging.

Und die Zuhörer erfuhren, dass sie am 18. Oktober 1842 an der Westküste Vorderindiens geboren wurde als Tochter des Missionars und Indologen Hermann Gundert und seiner Frau Julie Dubois, einer Schweizer Calvinistin. Am 24. April 1902 ist sie im Alter von 60 Jahren in Calw gestorben. Sie war zweimal verheiratet, brachte neun Kinder zur Welt, von denen drei starben, berichtete Schellenberg. Hermann Hesse war der älteste Sohn ihrer zweiten Ehe.

Sie selbst hat mehr als 40 Jahre Tagebuch geführt, ihre Tochter Adele hat ihre Aufzeichnungen gesammelt und herausgegeben. Marie Hesse hat unzählige Briefe an ihre Kinder geschrieben, in denen sie diese ermahnte, ermutigte und tröstete. In Indien gründete sie eine Missionsschule, publizierte drei Biografien von Forschern und Missionaren und unterrichtete als erste Frau an einer württembergischen Knabenschule.

Immer wieder stellte Renate Schellenberg das Wesen dieser ungewöhnlichen Frau heraus wie auch ihre literarische Begabung. Selbst ihr Sohn Hermann Hesse urteilt so darüber in seinen Kindheitserinnerungen „Hermann Lauscher“: „Ich habe Leser und Erzähler und Plauderer von Weltruhm gehört, fand sie steif und geschmacklos, sobald ich sie mit den Erzählungen meiner Mutter verglich.“ Und er beschreibt das Leben seiner Mutter als den Kampf einer leidenschaftlichen Natur um Heiligung und Erhöhung ihres Lebens, das über das Persönliche hinaus etwas Beispielhaftes, eine große Wärme und Kraft ausstrahlte.

Im Alter von vier Jahren wurde Marie nach Basel zu Pflegeeltern gebracht. „Unvergesslich und schmerzlich ist ihr die Trennung von den Eltern geblieben“, sagte Schellenberg, „es war ihr, als hätten sie sie verstoßen.“ Im Alter von 16 Jahren holten die Eltern sie nach Indien zurück. Auf dem Schiff verliebte sie sich leidenschaftlich in einen jungen Engländer, doch die Eltern verboten ihr die Beziehung. Marie leidete sehr darunter, fügte sich aber, heiratete später den Missionar Charles W. Isenberg, nach seinem Tod einen zweiten, Johannes Hesse, Hermann Hesses Vater.

Die eingeblendeten Fotos, darunter das von Marie Hesse mit ihrem ersten Mann Isenberg, mit ihren Eltern, ihren Kindern, von ihrer Silbernen Hochzeit, rundeten das vielschichtige Lebensbild einer Frau ab, von deren Haltung und Kompromisslosigkeit die Zuhörer zutiefst beeindruckt waren.

