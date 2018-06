Anzeige

Auch an die Kinder wurde gedacht. In einem Bastelzelt zauberten Hannah und Steffi mit den Mädchen und Jungen gerollte Murmelbilder, bemalten Glückskäfer auf Kleeblättern und konstruierten bunte Fangbecher sowie Spiralscheiben. Abwechslungsreich gestaltete sich zudem die Speisekarte mit vielen gegrillten Spezialitäten. Vorbildlich und viel gelobt die „Aktiven Frauen Hirschacker“, die zur Kaffeezeit die Gäste mit einem üppigen Buffet selbst gebackener Kuchen und Torten verwöhnten. Bis in die Abendstunden hinein wurde ausgiebig gefeiert.

Auch der Sonntag machte seinem Namen alle Ehre. Bei herrlichem Biergartenwetter blieb bei der musikalischen Frühschoppenunterhaltung der Stadtkapelle auf der Fest- und Schlemmermeile fast kein Platz frei. Die 30 Aktiven hatten unter der Leitung von Kapellmeister Manuel Grund ein sehr stimmungsvolles Repertoire parat. Sie nahmen ihre Zuhörer mit „American Patrol“, „Copacabana“, „Brasil“, „Spanish Fever“, „Girl from Ipanema“ und sogar dem „Schwabengruß“ auf einen Ausflug über den Erdball mit. Nicht fehlen durfte ein herzhaftes Geburtstagsständchen für den Siedlerbund-Vorsitzenden Rudi Hoffmann, der an diesem Tag sein 66. Wiegenfest feierte. Diesen Ehrentag nahmen am Nachmittag auch die Aktiven der Sängerbund-Formation „d’accord“ unter der Leitung von Elena Spitzner zum Anlass, ihm das Lied „Mit 66 Jahren“ (von Udo Jürgens) zu widmen. Oskar Hardung hatte mit dem Gedicht „Das ist Dir heut’ gut gelunge, Hunderte vun Leit sind zu Deim Gebortsdag kumme“ die passenden Reime parat. Auch für ihre schön intonierten Lieder „Wohlauf in Gottes schöne Welt“, „Jetzt kommen die lustigen Tage“ oder „Auf Ihr Freunde“ bekamen die Sängerbündler viel Applaus. rie

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.06.2018