Anzeige

Asli Urhan hat auf dem Wirtschaftsgymnasium bereits einiges über Rechnungswesen und Finanzen gelernt. „Obwohl Geld in unserem Leben so wichtig ist, meiden gerade junge Erwachsene häufig dieses Thema. Deshalb möchte ich durch meine Ausbildung zur Bankkauffrau Jung und Alt helfen, sich finanziell zurechtzufinden“, erklärt die 20-Jährige aus Neulußheim. „Während meines Vorpraktikums bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz habe ich schon erste Einblicke in den Alltag einer Bankkauffrau erhalten –jetzt freue ich mich darauf, dass meine Ausbildung endlich losgeht.“

Joshua Zeh wurde über eine Berufsbildungsmesse auf die Volksbank Kur- und Rheinpfalz aufmerksam. Dass er jetzt eine Ausbildung zum Bankkaufmann beginnt, stand dabei nicht von Anfang an fest. „Ich habe bereits in den verschiedensten Bereichen Praktika absolviert. Nach meinem Realschulabschluss habe ich dann erkannt, dass mir eine Ausbildung bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz neue Wege eröffnet“, erklärt der 23-jährige Brühler. „Ich bin gespannt, was mich während meiner Ausbildung erwartet.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.08.2018