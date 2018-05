Simons: Europa ist die einzige Antwort

In Sonntagsreden quer durch alle Parteien ist die Losung, Europa ist die Lösung, ein beliebter Formalismus. Aber auch wenn dieser Satz mittlerweile zur leeren Formel zu verkommen droht, ist er in den Augen des Mannheimer EU-Abgeordneten Peter Simons nach wie vor richtig. In einem beinah flammenden Plädoyer für Europa vor nur kleinem Publikum in der Mensa des Hebel-Gymnasiums erklärte der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4652 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.02.2018