„Sind nicht intransparent“

Zu dem Artikel „Planungen kosten über 2 Millionen Euro“ vom Freitag erreichte uns eine Stellungnahme des SPD-Fraktionsvorsitzenden Robin Pitsch. In dem Bericht über den Gemeinderatsbeschluss zum Rothacker’schen Haus entstehe „tendenziell der Eindruck, als sei alles in der Fraktionsführerrunde vorbesprochen und impliziere eine gewisse Tendenz zur Intransparenz der Themen gegenüber der Bevölkerung“.

In der Vorbesprechung mit den Fraktionssprechern würden grundsätzlich die Art und Reihenfolge der Tagesordnung besprochen und zu welchen Punkten sich grundsätzlich Stellungnahmen ergeben könnten, schreibt Pitsch: „Bei der letzten Gemeinderatssitzung hat man gesehen, wohin es führt, wenn es unpolitische Stellungnahmen gibt, so zum Thema Fortschreibung des Lärmaktionsplans. Jede Fraktion verfasst mehr oder minder eine Abhandlung von Allgemeinposten.“ Die Fraktionssprecherrunde treffe Vereinbarungen zu Stellungnahmen auch deshalb, „damit vermieden wird, dass einzelne Fraktionen sich Themen zu eigen machen, die das ganze Gremium aber teilt“.

Aufeinander verlassen

Das hätten die Grünen in Person von Professor Josef Walch in der Sitzung getan. Deshalb sei es am Ratstisch zu Verwunderung und auch Unmut gekommen. Er selbst habe daraufhin an die „Rede zur Sache“ der Geschäftsordnung erinnert, so Pitsch. Den Einwurf mancher Stimmen, der Gemeinderat sei intransparent oder undemokratisch, weil es Verabredungen zur Anzahl von Stellungnahmen gibt, müsse er zurückweisen. Es wäre schlecht, wenn sich Fraktionen in ihren getätigten Vereinbarungen nicht mehr verlassen könnten: „Dies traf in der letzten Sitzung zu.“ vw

