Sind wir überhaupt noch eine Gemeinschaft?

Ist unsere Gesellschaft noch eine Gemeinschaft? Was passiert mit unserer Gemeinschaft? – Mit diesen Fragen leitet der Verein Aktive Bürger eine Stellungnahme zum Thema Gewalt gegen Politiker (siehe auch Seite 9) ein, die Dieter Goldschalt der Redaktion zugesendet hat.

Darin heißt es weiter: Das Sicherheitsgefühl in unserer Gesellschaft schwindet, private Haushalte werden mittels finanzieller Anreize zur sicherheitstechnischen Aufrüstung aufgefordert und unsere Politiker werden medial und real beschimpft und mit Mord bedroht. Vielleicht sollte man besser fragen, ob wir uns noch als Gemeinschaft fühlen, als Teil eines Ganzen.

Was macht eine Gesellschaft aus, wenn sie sich als Gemeinschaft fühlen soll? Wenn wir uns selbst fragen, was wir unter einer Gemeinschaft oder Gesellschaft verstehen bekommen wir mehrere Antworten.

Gehen wir weg von dem persönlichen Umfeld, wo wir schnelle Antworten finden. Eine Ehe ist eine Gemeinschaft, eine Schulklasse ebenso. An Pfingsten wird die Gemeinschaft gegründet, eine Gemeinschaft der Erkenntnis, dass Jesus Christus der Messias ist. Es ist der Glaube an diese eine Wahrheit, eine Wahrheit, die nur in dieser Gemeinschaft als Wahrheit betrachtet wird. Nichtgläubige gehören nicht zu dieser Gemeinschaft. Und hier wird es bereits kritisch. Sie werden ausgegrenzt. Trotzdem können, ja müssen Andersgläubige respektiert und geachtet werden. Das gleiche Verhalten können wir auch von den Menschen erwarten, die für sich eine andere Wahrheit gefunden haben.

Verhalten einer Kapitalgesellschaft

Doch hin zu unserer säkularen Gesellschaft: Wer will noch für den Nachbarn eintreten? Wer will noch an die prekär Beschäftigten denken? Wer ist bereit, beim Friseur einen Preis zu bezahlen, der dem Friseur befähigt seine Angestellten einen Lohn oberhalb des Mindestlohnes zu bezahlen? Nehmen wir nicht in Kauf, wenn wir bei den Versandhändler-Konzernen einkaufen, um ein Schnäppchen zu machen, dass die Beschäftigten dort mit einem Lohn abgespeist werden, für den wir selbst nicht arbeiten gingen? Wir nehmen die Beratung in den Fachgeschäften in Anspruch, um dann im Internet ein Schnäppchen zu machen.

Wenn wir dieses Verhalten als richtig ansehen, dann sind wir keine Gemeinschaft mehr. Wir sind dann eine Gesellschaft, eine Kapitalgesellschaft auf Teufel komm raus, die nur dem Mammon nachrennt und die humanistischen Werte in die Mülltonne entsorgt hat.

Was kümmert mich mein Nachbar? Ist mir doch egal. Hauptsache ich habe genug. Warum soll ich dem Mitbürger bei seinem Kampf gegen Bahnlärm unterstützen, wenn ich nicht von dem Lärm betroffen bin? Ist diese Gesellschaft mit solchem Denken noch wert erhalten zu werden?

Die Werte-Union der CDU möchte für unsere Werte kämpfen, wobei hier angemerkt sei, dass es die „Werte“ der Werte-Union sind, die wahrlich keine Allgemeingültigkeit besitzen. Sie sind eher Werte für einen überbordenden Feudalkapitalismus der global agierenden Konzerne. Hat die Werte-Union ihr Ahlener Programm vergessen oder wird es bewusst von ihr verleugnet? Sie spaltet die Gesellschaft in Leistungsträger und Leistungsverweigerer. Wer sich nicht dem Diktat der kapitalistischen Vorgehensweise unterwirft, ist in deren Augen ein Leistungsverweigerer. Dem ist nicht so.

Unser Grundgesetz besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Warum haben wir dann verschiedene Rentenkassen? Rentenkassen für Niedriglöhner und welche für gut betuchte Menschen, die privat vorsorgen können. Warum haben wir dann ein öffentliches Schulsystem, welches immer mehr unter dem vermeintlichen System des Sparens ausgeblutet wird und ein privates Schulsystem mit privaten Beiträgen, die sich ein Niedrig-löhner nicht leisten kann.

Die Werte-Union spricht von einem starken Staat. Richtig, ein Staat, der für alle Bürger da ist. Ein Staat der jeden Menschen respektiert und als vollwertiges Mitglied einer Gemeinschaft anerkennt. Sie, die Werte-Union, will die Steuer- und Sozialabgaben senken. Ein schöner populistischer Slogan. Bedenkt sie nicht, dass ohne eine gut funktionierende Infrastruktur auch dem größten Kapitalisten nicht möglich ist, sein Ziele der Kapitalmehrung zu verwirklichen. Diese Infrastruktur wird von allen getragen und der Nutzen muss allen zustehen und nicht nur wenigen.

Welches christliche Menschenbild vertritt denn diese Werte-Union der CDU? Mit ihrer populistischen Rhetorik fördert sie die Spaltung der Gesellschaft. Sie ermutigt rechtsextreme Kräfte sich immer offener zu artikulieren und dass diese selbst nicht davor zurückschrecken mit offener Gewalt bis hin zum Mord zu drohen. Diese Entwicklung, noch während die Aufklärungsmaßnahmen des Mordes an dem Bürgermeister und Regierungspräsidenten Lübke verdeutlicht eine besonders gefährliche, menschenverachtende, gewaltbereite Einstellung dieser Personen, „die unsere gesamte Gesellschaft in dieser pervertierten Form des Umgangs miteinander durchdringt“ (Zitat: Marie-France Hirigoyen, aus „Masken der Niedertracht“).

Mut an den Tag legen

Wir, die Aktiven Bürger von Schwetzingen, werden hinschauen, nicht verharmlosen, nichts verschweigen, sondern eben „aktiv“ werden. Wir erklären uns solidarisch mit allen Bürgern, Politikern, Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, und die, die im Stillen ihren Beitrag zu einem würdevollen Leben in unserer Gesellschaft leisten und zu Zivilcourage, Mut zur Aufdeckung von Missständen und Gegenwehr gegen subtile Gewalt und feindselige Einschüchterungsversuche ermutigen. Wir erwarten, dass das Anzeigen von Missständen und Ungerechtigkeiten von den Behörden ernst genommen wird und diese Bürger den Schutz des Staates, einschließlich gerechter Justiz, erfahren. Die Aktiven Bürger stehen hinter einer Gesetzgebung zum Schutz von „Whistleblowern“ und einer unverzüglichen Strafverfolgung von perverser Gewalt ankündigenden Menschen. Wir werden uns für einen würdevollen und respektvollen Umgang miteinander einsetzen. zg

