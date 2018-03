Anzeige

Zum ersten ökumenischen Jugendsingtag sind am Samstag, 17. März, alle singfreudigen Jugendliche ab 14 Jahren eingeladen. Von 14 bis 19 Uhr haben die Evangelische Kirchengemeinde, die Katholische Seelsorgeeinheit und die Landeskirchliche Gemeinschaft Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, Pastor Matthias Störmer und Jugendleiterin Franziska Sauer engagiert, die ein- und mehrstimmige christliche Lieder und Popsongs einstudieren wollen. Die Lieder werden in der öffentlichen Abendmusik mit Abendsegen um 18 Uhr in der Kirche St. Pankratius vorgetragen.

Die Jugendband „Beyond this summer“ begleitet den Auftritt und spielt auch eigene Songs. Anmeldung bis 15. März per E-Mail an schwetzingen@kbz.ekiba.de. zg