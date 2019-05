Singender Referendar

„Ich möchte ziehen in die Welt hinaus“, so spricht der junge Müllergeselle im Gedichtzyklus „Die schöne Müllerin“ von Wilhelm Müller. Es erwartet ihn eine Reise voll Abenteuer und Sehnsucht, voll Tränen Eifersucht und Stolz – eine Reise freilich ohne Wiederkehr. Komponist Franz Schubert verstand es wie kein anderer, diesen Gedichten einen meisterhaften musikalischen Rahmen zu geben. Die Gestaltung dieses Liederzyklus’ entwickelt eine fesselnde, emotionale Wirkung auf Musizierende wie Zuschauer gleichermaßen. Der junge Bassbariton Sören Lätsch (Bild), zurzeit Referendar für Chemie und Geschichte am Hebel-Gymnasium, wird diesem Müllergesellen seine Stimme leihen und am Dienstag, 21. Mai, 19 Uhr, ein Konzert im Musiktrakt des Hebel-Gymnasiums gestalten. Lätsch, der im kurpfälzischen Raum besonders im Opern- und Oratorienfach auftritt, erhielt seine Gesangsausbildung durch den Opernsänger und Gesangspädagogen Hans-Josef Overmann.

Bewusst hat er sich diesen Liederzyklus Schuberts über die romantische Sehnsucht eines jungen Mannes als erstes großes Projekt im Liedfach ausgewählt. Der Klavierpart wird von der Pianistin Adelheid Lechler übernommen. Die emeritierte Klavierdozentin der pädagogischen Hochschule Heidelberg ist durch Rundfunk- und Tonträgeraufnahmen bekannt. Illustratorisch unterstützt werden sie dabei von Schülern der Klassen 8 bis 10. Der Eintritt ist frei, Spenden für einen guten Zweck werden erbeten. bs/zg

