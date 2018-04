Anzeige

Im Hirschacker lässt es sich gut feiern. Diese Tatsache konnten die Senioren bei der vorösterlichen Zusammenkunft des Sängerbund-Senioren-Freundeskreises im Gasthaus „Rheintal“ erleben. Oskar Hardung freute sich über viele Gäste. Es wurde von der Hauptversammlung und sonstigen Vereinsneuigkeiten berichtet und auf das bevorstehende Volksliederkonzert am Sonntag, 8. April, im Lutherhaus aufmerksam gemacht (siehe Seite 9).

Apropos: Volkslieder spielen auch bei den Freundeskreis-Treffen stets eine große Rolle. So wurden diesmal unter anderem „Wohlauf in Gottes schöne Welt“, „Geh aus mein Herz und suche Freud“, „Hoch auf dem gelben Wagen“ und „Wer recht in Freuden wandern will“ gesungen. Aus der Feder von Hardung stammten Geschichten in Mundart etwa von der Winterolympiade „Die Madallienflut“ und vom Rathaus „Des hawe mir schon immer gewollt“. Aber auch Eugen Roth gab er Reime zum Besten.

Zum Schluss wurde noch zum „großen Reinemachen“ am Samstag, 21. April, auf das Freizeitgelände eingeladen. Der nächste Freundeskreis-Treff findet am Freitag, 27. April, ebenfalls im Sängerbundgarten hinter dem Schlossgarten statt. oh