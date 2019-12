Sinn und Erkenntnis auf den Grund gehen

In der GRN-Klinik werden in einer Wechselausstellung Drucke, Malereien und Collagen der Heidelberger Künstlerin Karin Mulawa gezeigt. Diese Werkschau ist noch bis zum 29. März zu sehen. Anlässlich der Vorweihnachtszeit laden nun die Klinikleitung und die Initiatorin der Ausstellungsreihe „Kunst im Krankenhaus“, Dr. Annette Maleika, zu einer vorweihnachtlichen Führung ein. Die Künstlerin selbst wird am Samstag, 7. Dezember, um 15.30 Uhr interessierte Besucher durch ihre um neue Werke ergänzte Ausstellung begleiten. Treffpunkt ist die Eingangshalle der Klinik in der Bodelschwinghstraße 10, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Führung wird in der Klinikkapelle beginnen, wo Karin Mulawa, inspiriert von drei bekannten Kirchenliedern, ihre dort präsentierten Bilder neu interpretieren wird: Unter den Überschriften „Es ist ein Ros‘ entsprungen“, „Hilf, Herr, meiner Seele“ und „Führe mich in der Versuchung“ stellt sie philosophisch-religiöse Fragen und geht den zutiefst menschlichen Bedürfnissen nach Sinn und Erkenntnis auf den Grund. Einer eher psychologisch-gesellschaftspolitischen Thematik widmet sich der komplett neu gestaltete Teil der Ausstellung in der Eingangshalle der Klinik. Es handelt sich um Kombinationen aus Malerei und Fotografie, die in „digitalen Collagen“ zusammengefunden haben und bis vor kurzem in Los Angeles, Malta und Paris ausgestellt waren. Auch hierzu wird die Künstlerin Erläuterungen geben. Der Rundgang endet im dritten Obergeschoss, wo in der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe die bekannten Märchenbilder hängen, die mit ihrem farbintensiven Ausdruck und der dahinterliegenden Symbolik ebenfalls zu neuen Betrachtungsweisen inspirieren.

Surrealistische Darstellungen

Die freie Künstlerin Mulawa setzt sich in ihrer Kunst mit der ganzen Bandbreite der menschlichen Seele auseinander. Dabei entstehen nach ihren eigenen Worten „Kolorationen der Seele im Bild“. Abstrakte und gegenständliche Elemente finden sich ebenso in ihren Werken wie surrealistisch oder impressionistisch anmutende Darstellungsweisen.

Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei. Die Kunstwerke können erworben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019