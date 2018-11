Sinnbildlich und verletzend

Über Gewalt an Frauen macht man keine Scherze. Über die an Männern übrigens auch nicht. Der lapidare, dahingeworfene Ausspruch „Manchmal haben sie es aber nötig…“ eines Mannes bei der Zonta-Aktion „Gegen Gewalt an Frauen“ zeigt allerdings leider in unterirdischer Art, wie das vermeintlich „starke Geschlecht“, die Männer, das ebenso vermeintlich „schwache Geschlecht“, die Frauen, noch immer positioniert sieht – in der Steinzeit, als Arbeitskraft im Haushalt, als Dienerin. Besten Dank!

Wir leben im 21. Jahrhundert, das ist wohl noch nicht bei jedem angekommen. Und dennoch, erst seit 1997, also seit 21 Jahren, ist die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Seit 16 Jahren gibt es das Gewaltschutzgesetz, das der Polizei mehr Möglichkeiten gibt, Gewalttäter aus der Wohnung zu verweisen. Und: am 1. Februar 2018 trat die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt in Kraft. Immerhin hat sich Deutschland damit verpflichtet auf sämtlichen staatlichen Ebenen alles dafür zu tun, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, Schutz und Unterstützung für Betroffene zu geben. Eigentlich traurig, dass es erstens erst jetzt dazu kommt und zweitens, dass dies im Wohlstandsland, in dem wir leben, notwendig ist.

Gewalt, gleich welcher Art ist immer verletzend, auch lapidar ausgesproche Worte treffen tief. „Mann, denk darüber nach bevor du etwas sagst oder tust.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018